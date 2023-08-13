人民网记者 杜燕飞

近期受台风和强降雨影响，部分地区遭遇严重洪涝灾害。连日来，国家金融监督管理总局和相关部门、机构全力做好风险排查、查勘理赔等服务工作，为人民群众生命财产安全加强保险保障；加大金融支持力度，助力灾后恢复重建。

8月10日至11日，国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽率队赴北京、河北调研督导金融支持抗洪救灾工作时表示，要将支持防汛救灾和灾后恢复重建工作，作为当前最紧要的任务。

全力以赴做好保险理赔工作

日前召开的国务院常务会议提出，开通保险理赔绿色通道，能赔快赔、应赔尽赔，最大限度减少洪涝灾害对经济社会发展和人民生活的影响。国家金融监督管理总局迅速作出部署，地方金融监管部门及时落实落细受灾地区保险理赔等工作，相关保险机构启动大灾应急预案并开通理赔绿色通道，多渠道受理报案。

近日，中国太保旗下中国太保产险北京市分公司针对损失严重且资金紧张的企业客户，启动先理赔后补充的理赔预付机制，向北京金航环保有限公司及北京市房山区窦店镇河口村经济合作社预付赔款共计1020万元。平安产险泉州中心支公司在接到泉州市金穂米业有限公司的报案后，快速完成勘查定损工作，开通大灾理赔绿色通道，快速完成赔付。大家财险福建分公司泉州中心支公司接到车主报案后，立即进行线上查勘服务，并同步进行理赔支付。中国人寿财险天津分公司开通农险绿色理赔服务通道，为当地大唐庄镇狼尔窝村、董官庄村出险农户提供服务，第一时间支付赔款合计约38万元。

国家金融监督管理总局日前向各监管局及保险行业下发的《关于加大保险预赔付力度 着力做好防汛救灾保险理赔工作的通知》要求，各有关监管局要指导辖内保险公司结合受灾受损情况，分区域、分险种、分行业、分步骤细化理赔举措，力争一周内实现赔付及预赔付达30%以上、月底前车险达90%以上，同时要着力提升低收入群体、新市民、小微企业等被保险人的预赔付比例。

国家金融监督管理总局统计数据显示，截至8月12日10时，河北等16个受灾地区的保险机构收到保险报案26.06万件，估损金额97.82亿元，目前已赔付案件11.4万件，赔付金额14.5亿元。

李云泽要求，要坚持“特事特办，急事急办”原则，最大限度简化理赔流程和手续，开辟“绿色通道”，切实做到能赔快赔、应赔尽赔。要加大预赔付力度，主动靠前服务，尽可能提高预赔付比例，在大灾面前体现保险温度。要积极推广“联合作战、提级调度、分片负责、快速施援、统一标准、互通互认”的保险理赔模式，全行业统筹调度、齐心协力，切实发挥保险作为灾害“减震器”和社会“稳定器”的功能。

加大金融支持灾后恢复重建力度

做好灾后恢复重建工作，金融机构发挥着重要作用。日前召开的国务院常务会议要求，金融机构要加强对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。

国家金融监督管理总局北京监管局、中国人民银行营业管理部、北京市地方金融监督管理局联合发布通知，要求各家银行要统筹调度倾斜信贷资源，加大对受灾地区、受灾企业、受灾群众信贷支持力度，精准投放、及早投放。国家金融监督管理总局吉林监管局印发专项通知，督促各级监管机构、辖内各银行保险机构深入排查潜在风险隐患，加快定损查勘理赔，强化救灾信贷支持，保障金融服务畅通，全力支持灾后重建，坚决维护人民群众生命财产安全。泉州市地方金融监督管理局、国家金融监督管理总局泉州监管分局、中国人民银行泉州市中心支行联合出台措施，加大金融支持灾后恢复重建的服务保障力度。

8月4日，中国建设银行天津市分行为天津市静海区某受灾企业提供5000万元抗灾贷款授信，当日发放1000万元，并为受灾情影响的大中型企业客户、普惠涉农客户及个人客户制定了专项金融服务方案。中国邮政储蓄银行河北省分行第一时间摸排客户受灾情况和灾后金融服务需求，帮助受灾群众、企业渡过难关。交通银行河北省分行推出支持保定市灾后重建金融举措，优先保障灾后重建信贷资源，建立绿色通道提高授信审批质效，畅通延期还本付息渠道。8月9日至10日，国家开发银行河北分行向张家口众联国控资产管理集团有限公司等4家企业授信4.4亿元应急贷款，并实现发放1.5亿元，用于支持因灾损毁基础设施的应急维护修复。

“坚持急用先行，强化对灾毁房屋、农田、道路、供水供电通信等设施的金融支持，保障恢复重建的资金需求，帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活秩序。”李云泽表示，主动对接受灾企业清单，综合采取调整还款计划、贷款展期续贷、降低融资成本等方式，助力受灾企业脱困。鼓励金融机构通过新增信贷规模、单列信贷计划等方式，主动对接水利等基础设施建设，助力提高灾害防范应对能力。

(责编：申佳平、高雷)

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