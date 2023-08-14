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中国技术托起“埃及新金字塔”

刘阳 孙昭 严川吉雨
2023年08月14日09:58 | 来源：人民网
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建设中的埃及新首都CBD项目。 受访者供图

建设中的埃及新首都CBD项目。 受访者供图

在一望无际的沙漠中，如何建造一座现代化的新型城市？

在埃及首都开罗以东50公里的沙漠地带，高达385.8米的非洲第一高楼”——标志塔最为显眼，这座高楼被誉为“埃及新金字塔”，其建设者是中国建筑集团埃及新首都CBD标志塔项目工程师团队。

如果你2018年来这里，除了沙漠什么也看不到。现在，整个项目即将完工，跟现代化都市没有区别。在标志塔74层观景台，CBD项目技术工程师瓦利德告诉人民网记者。

开罗是中东和北非地区最大城市，也是世界上最古老的城市之一，其丰富多元的文化风貌每年吸引来自世界各地的大批游客前来打卡 开罗也是世界上最拥挤的城市之一，为缓解首都人口压力，2015年，埃及政府开始在开罗以东沙漠地带规划一座新行政首都，占地约700平方公里，智慧化运营、无现金支付、大面积采用太阳能发电，新行政首都与大埃及博物馆建设、苏伊士运河走廊开发、埃及国家公路建设等一系列基建工程一道，代表着埃及推进国家现代化的决心。

据了解，埃及新首都CBD项目20栋单体建筑，包括10栋高层商业办公楼、5栋高层公寓、4栋高档酒店以及标志塔，是迄今为止中国企业在埃及承建的最大项目，建成后埃及将拥有世界级的中央商务区，并带动埃及苏伊士运河经济带和红海经济带的开发。

要在沙漠地区复杂环境中建设超高层建筑，独特的地质结构、常年的风沙、夏季的高温等都是巨大考验。标志塔施工应用的C80高强混凝土属于非洲首例，没有历史数据可作参考。中国建筑埃及新首都CBD标志塔项目经理魏建勋介绍说。

对此，团队前后设计了30余套方案，最终成功研发出适用于超高层泵送的高强混凝土，最高强度可以达到C100，创造了沙漠高温地区高强度混凝土的应用纪录。同时，中国建筑集团还首次把溜槽技术引入埃及，创造了当地单体建筑最大基础筏板、超大型基础筏板浇筑最快纪录、最大单日混凝土浇筑量3项第一。

埃及新首都CBD标志塔项目青年工程师团队。 受访者供图

埃及新首都CBD标志塔项目青年工程师团队。 受访者供图

超高层爬模系统、动臂式塔吊、超高层泵送混凝土……瓦利德告诉记者，项目建设过程中使用的很多先进技术都是他第一次接触，四天一层的施工进度也让他觉得不可思议：我见识了很多新技术，也学到了很多，现在我有资格在将来任何的高层建筑项目中工作。

中国企业在建筑领域拥有非常先进的技术和丰富的经验，他们运用的很多技术，如新型铝合金模板应用技术、新型液压爬模应用技术等，对埃及建筑行业将有非常大的启发和带动作用。项目埃方建设商务开发部主管艾哈迈德·阿兹米说。

据了解，埃及新行政首都CBD项目P4标段被称为北非沙漠双子星，包含两栋高达160米的超高层办公楼，以CBD中轴线成镜像对称,在距离地面128米的高空由一条横跨中轴线的钢结构连廊连接,被誉为中埃友谊连廊，象征着中埃友谊长存。

在高级土木工程师穆罕默德看来，新首都CBD项目已经成为了他的第二个家

中国人是我们的朋友。穆罕默德告诉记者，五年前我刚加入项目时，以为和不同国籍的人一起工作会很困难，但是一天、一周、一个月过去了，我发现和他们一起工作很愉快，沟通也非常顺畅，我们合作得很好。尽管由于疫情原因，他遗憾自己有一年多没能回家，但能够按期完成项目建设还是让他成就感满满：我很高兴看到自己的努力有了成果。

埃及新行政首都CBD项目P4标段高层办公楼。 严川吉雨摄

埃及新行政首都CBD项目P4标段高层办公楼。 严川吉雨摄

如今，在中埃建设者的共同努力下，埃及新首都CBD项目正向着全面竣工交付做着最后的冲刺。（黄盛对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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