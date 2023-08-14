人民网北京8月14日电 （记者杜燕飞）“令人放松的精酿啤酒，安全、便捷、普惠的数字人民币支付体验，让我度过了一个愉快的夜晚，非常推荐。”成都大运会期间，一位参与赛事活动的外国友人如是说。成都大运会赛事举办期间，美团平台在成都的日均数字人民币交易笔数环比增长51%，交易金额增长65.6%。

有业界人士表示，从冬奥会和大运会实践来看，数字人民币在大型国际性运动赛事上的应用，有助于更好对外展现我国数字经济与普惠金融的发展，为参会运动员、游客带来良好的服务体验。同时，为数字人民币进一步丰富使用场景、完善相关功能和机制提供了机遇。

记者梳理发现，今年以来，随着试点不断推进，应用场景不断扩围，数字人民币被赋能至更多的领域。

江苏宿迁、浙江绍兴等地举办了以数字人民币红包发放消费券的活动，消费者“晒单”分享领取数字人民币、使用消费券的“攻略”；为规范、引导预付式商业模式，广东深圳试点推广数字人民币应用，破题预付费监管；江苏常熟等地试用数字人民币发工资。此外，在功能研发上，今年5月份，数字人民币 APP 迎来更新，在“服务”栏目中新增“乘车码”功能。

除了地方政府外，商业银行也下起了数字人民币“红包雨”。7月份，多家银行推出了绑定抽奖、推荐拉新等活动。通过农行掌银APP首页数字人民币“农情迎新 推荐拉新”活动，新注册客户可领取20元体验金；邮储银行表示，开通邮储银行数字人民币二类或一类钱包并绑定邮储银行借记卡的客户，有机会领取9元消费红包；工商银行福建省分行表示，GPS定位在福州且通过活动页面成功开立工行数字人民币个人钱包的客户，有机会获得10元红包。

加速落地的应用新场景，扩大了数字人民币的流通体量。据媒体报道，人民银行原行长易纲在新加坡金融管理局（MAS）组织的一场活动上表示，截至2023年6月末，数字人民币交易额达1.8万亿元，流通的数字人民币已达165亿元。数字人民币交易总量达9.5亿笔，开通钱包1.2亿个。

有业界人士表示，此前数字人民币一直处于研发试点阶段，随着发放数字人民币津贴、薪资，实现了数字人民币智能合约的新场景落地。这标志着数字人民币进入了实际应用、由虚入实的新发展阶段。也要看到，数字人民币在推广中仍存在着部分消费者认知度不高、使用动机不强烈、使用频率较低等现象，要加大对数字人民币试点工作的宣传力度。未来，数字人民币在小额高频的零售场景、跨境支付领域、民生服务场景中的使用空间更为广阔。

中金公司研究报告表示，今年以来，多地陆续推出数字人民币试点工作方案，进一步明确了未来推进数字人民币试点的主要目标、推进步骤及保障机制。伴随各地进一步明确试点工作推进目标，数字人民币“飞轮效应”正在形成，未来三年有望迎来快速发展期。

(责编：郝帅、吕骞)

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