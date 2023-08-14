原标题：奇富数科被授予《平台经济数据治理评价指南》主要起草单位

8月11日，由中国通信工业协会平台经济创新专委会、中国技术市场协会产业融合工作委员会、对外经济贸易大学中国国际品牌战略研究中心联合主办的“2023平台经济高质量发展和数据治理论坛 ”在京召开。会上，团体标准《平台经济数据治理评价指南》起草单位的授牌仪式成为关注焦点，奇富数科、招商银行、毕马威、联通数科、交叉信息核心技术研究院（清华大学）等优秀企事业单位被授予联合主要起草单位，彰显了其在各自服务领域的专业性和领先性。

奇富数科，作为奇富科技旗下全资控股公司，专注于金融科技服务。奇富数科汇聚了奇富科技多年的金融服务经验与技术积累，是奇富科技在C端金融服务外在B端科技输出的又一重大布局。

而奇富科技是国内领先的金融科技平台，于2018年在美国纳斯达克交易所上市，并于2022年在香港联交所二次上市。奇富科技携手金融合作伙伴，为尚未充分享受到普惠金融服务的个人用户和小微企业提供个性化的互联网信贷产品。凭借自主研发的获客技术与风控技术，奇富科技为150多家金融机构连接超过2亿用户，累计促成资金融通1.45万亿元。

与其他金融行业技术服务商相比，奇富数科除了有充足的技术与智能化武器库外，其最为独特的优势在于更懂金融业务，更深入地理解金融机构的专业需求，更贴近金融机构的真实运营实践。其着重于为金融机构提供量身定制的解决方案，更好地满足金融机构的数字化转型升级需求。

在独具创新的“FocusPRO”数字普惠信贷解决方案中，奇富数科将奇富科技全部技术创新与智能化成果，转化为面向金融行业合作伙伴的整体性解决方案。专精于金融领域，以智能化与安全性为核心特色，同时具备灵活性、敏捷性与可持续优化延展空间，该解决方案帮助金融机构更高效、更精准地进行信贷业务处理，实现数字普惠金融的目标。

在服务的过程中，奇富数科也集合了奇富科技在数据治理方面的产品与技术结晶，它承载了奇富科技“数据治理经验平台化”的阶段性收获，同时也为金融科技行业带来数据治理方面的示范效用，走出了一条“自身优化-系统化经验-输出服务”实践路径，展现了金融科技企业数据治理的优秀范式。

此次参与《平台经济数据治理评价指南》的起草工作，显示奇富数科将自身数据治理经验开放给更多公司、为全行业发展做出的努力。未来，奇富数科将进一步打磨产品，持续为金融机构提供更优质、更创新的科技服务，引领中国金融数字化的变革与升级。

(责编：董童、李源)

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