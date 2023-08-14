乐兵

原标题：方圆谈丨绘就绿水青山的生态美

今年8月15日是首个全国生态日。习近平同志在浙江工作期间，于2005年8月15日考察湖州市安吉县时，首次提出“绿水青山就是金山银山”科学论断，这一论断是习近平生态文明思想的核心理念。设立全国生态日，有利于更好学习宣传贯彻习近平生态文明思想，提高全社会生态文明意识，增强全民生态环境保护的思想自觉和行动自觉，意义重大而深远。

生态文明建设关系中华民族永续发展。党的二十大报告提出：“坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，实现中华民族永续发展。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，把坚持人与自然和谐共生纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，开展了一系列根本性、开创性、长远性的工作，生态文明建设和生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，我国天更蓝、地更绿、水更清，万里河山更加多姿多彩。从河北塞罕坝到山西右玉，从内蒙古库布其到新疆柯柯牙，一片片绿色延伸扩展，一座座村庄面貌一新。老百姓端起了生态碗，吃上了生态饭。绿起来、“靓”起来的乡村不仅吸引游客，更吸引企业。靠着“环境入股”，一些村庄蹚出良性发展之路，也为乡村振兴找到方向。在繁华都市，蓝天、碧水、好空气等生态产品，已成美好生活品质的重要组成要素。

众力并，则万钧不足举也。生态文明是人民群众共同参与、共同建设、共同享有的事业，每个人都是生态环境的保护者、建设者、受益者。合理设定室内空调温度，适度适量点菜践行“光盘行动”，购物少用塑料袋、自备环保袋，优先选乘公共交通……从自身做起、从身边小事做起，涓滴细流就能汇聚成生态文明的江河。当节约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式蔚然成风，必将天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

纪检监察机关作为政治机关，要坚决扛起生态环境保护“国之大者”政治监督的重大责任，持续加大生态环保领域监督执纪问责力度，把握监督重点、创新监督方式、凝聚监督合力，坚决查处生态环保领域敷衍应付、弄虚作假、不作为乱作为慢作为等问题；紧盯生态环境问题背后的腐败问题和不正之风等进行严查深纠，对破坏生态环境、突破生态保护红线的行为严加惩处、绝不手软；注重用典型案例警示、震慑、教育广大领导干部，不断释放向生态环保问题的破坏者、姑息者、失职者坚决亮剑的强烈信号；做实做深“后半篇文章”，通过建制度、强基础、补短板，强化以案促改促治，切实以铁纪守护好绿水青山的美丽中国。（乐兵）

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经