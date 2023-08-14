周梦爽、王美莹、王斯敏

原标题：亲历国家公园 感受生态之美

三江源国家公园2021年正式设立，是我国第一个国家公园体制试点。三江源区域拥有全球最完整的生态系统，随处可见狼、白唇鹿、岩羊等野生动物。

出于对大自然的向往和对野生动物的喜爱，我读大学本科时选择了生物专业，研究生时转向更宏观的环境保护和恢复方向。2020年夏天，我第一次来到三江源，巴塘草原环绕的群山、星星点点的藏式帐篷似梦境般美好，给从小生活在城市的我带来了不小的震撼。渐渐地，高海拔的景观和生物，热情友好的藏族居民，充满挑战的保护工作……让我的心态从最初的“试一试”变成了“留下来”。

我们在当地开展了社区监测、自然体验、人兽冲突缓解等工作，探索兼顾生态保护和社区发展的可持续路径，也为国家公园建设提供实践经验。昂赛“大猫谷”自然体验项目就是其中一个尝试，由当地牧民担任自然体验向导、司机和接待家庭，带领自然体验者在玉树州杂多县昂赛乡境内开展观察雪豹、观赏自然和文化景观、体验牧区生活等活动。我们协助合作社建立“大猫谷”预约网站，设计了雪豹寻踪、观鸟之旅、徒步探秘、牧民生活体验、幽谷观星等体验内容，形成《自然体验导览手册》，还和社区共同讨论制定了《接待家庭守则》等一系列规章制度。

该项目并不是单纯的旅游，更是一种自然体验。体验者要全程入住当地牧民家中，牧民们会拿出酸奶、酥油茶、牦牛肉干等特色食物招待客人。一位学生体验者在为期四天三晚的体验后向招待家庭写信致谢：“我在义西叔叔的指引下很幸运地看到了马麝……昂赛之行的另一份幸运就是遇见了你们！”

截至2023年5月，项目已选拔出22户牧民接待家庭，共接待了来自世界各地的213支自然体验团队，共计590人次，为当地社区带来200多万元收益。全部收益的45%为接待家庭所得，45%纳入社区基金，10%用于昂赛区域生态保护工作。

昂赛自然体验项目真正实现了让当地人从保护中受益，从而激励他们长期参与自然保护工作。牧民桑周选择成为接待家庭。接待结束后，我去他家做评估，桑周向我展示客人们的寄语和感谢信，特别开心地说：“好多客人是我几年前接待的，我们现在还发微信呢。”

国家公园建设，保护了中国生态系统中最为完整和原真、自然禀赋最好、自然遗传价值最高的区域。希望更多人能亲历三江源国家公园，亲身感受自然蓬勃之力、生物多样性之美，成为中国生态文明的“卫士”。

（项目团队：记者 周梦爽、王美莹、王斯敏）

(责编：申佳平、陈键)

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