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世界最大清洁能源走廊全力保供运行机组100台

新华社客户端
2023年08月14日16:08 | 来源：新华社客户端
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原标题：世界最大清洁能源走廊全力保供运行机组100台

　　中国三峡集团11日发布消息显示，8月11日，世界最大清洁能源走廊运行机组达100台，开机台数创年内新高，全力保障受电区域人民群众生产生活用电需求。

　　长江电力运行管理的长江干流乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡和葛洲坝六座梯级电站，共同构成了世界最大清洁能源走廊，共安装110台水轮发电机组，总装机容量达7169.5万千瓦，年平均发电量约3000亿千瓦时，可满足超3亿人一年用电需求，每年可节约标准煤超9000万吨，减排二氧化碳超2.4亿吨。

　　今年入夏以来，全国多地迎来高温天气，面对持续高位的用电负荷，长江电力确保机组应发尽发、能发多发。7月25日，梯级电站日调峰量超3300万千瓦，继7月11日、12日连续两日打破历史纪录后再创新高。8月8日至10日，梯级电站连续3天单日发电量突破10亿千瓦时，源源不断的绿色电能驰援电网，有效缓解受电区域用电紧张局面，为我国电力安全保供、能源绿色低碳转型发展作出积极贡献。

　　长江电力相关负责人表示，长江电力将密切关注流域水雨情及受电区域供需形势变化，持续做好水文气象预报预测，滚动优化电站运行方式，加强设备运维管理，全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应。

(责编：申佳平、陈键)
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