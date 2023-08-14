原标题：英特尔联手太一物联，治理高空抛物城市顽疾

高空抛物现象曾被称为“悬在城市上空的痛”，带来了巨大的社会危害，并引发舆论的广泛关注。对于物业服务提供商和社区管理者而言，对高空抛物行为进行有效的监测和治理，是构建文明社区、打造卓越人居环境的重要要求。但同时，高空抛物普遍存在难发现、难取证、难追溯等问题，依靠人工巡视或是传统视觉解决方案，难以有效发现高空抛物现象，更遑论后续的取证治理。

为助力物业服务提供商强化对高空抛物问题的治理，英特尔物联网解决方案聚合商太一物联推出了融合计算机视觉和人工智能（AI）技术的“空间守护者G1”高空抛物治理解决方案。该方案在搭载英特尔酷睿处理器的AI计算盒中，集成了高精度的高空抛物算法，即插即用，能够精确识别高空抛物，有助于减少高空抛物事件的发生。

得益于高性能的英特尔酷睿处理器，以及OpenVINO工具套件的优化，空间守护者G1能够支持最高12路高空抛物实时视频流的推理需求，最快可以在0.8s内识别到抛物物体，准确定位抛物路径，快速留存证据并告警。

应对“城市顽疾” 太一物联基于英特尔架构出“高招”

高空抛物行为具有隐蔽性、随机性、瞬间性等特点，高空抛物类案件证据固定难度较大。为更好地发现高空抛物行为并固定证据，物业服务提供商正在强化高空拋物摄像头的部署。但是，传统摄像头在高空抛物现象的监测中，普遍存在一些痛点。

一是抛物多样化。传统摄像头对高空抛下的物体，尤其是细小物体，无法准确识别，摄像头容易受到小鸟和落叶的干扰。二是识别速度慢，无法快速准确定位抛物的“元凶”。三是易受光线影响。白天光照充足时，摄像头能够看清部分下抛物，夜晚受光线影响，无法拍摄清楚。四是难以留存数据。对高空抛物的轨迹无法定位与识别，需要后台物业人员反复观看录像来做出判断，耗费大量时间。五是监测成本大。由于传统的摄像头没有告警功能，高空抛物后，管理人员无法及时赶到第一现场，只能靠挨家挨户查访询问来调查，造成人力浪费。

为构建更加精准高效的高空抛物检测治理方案，太一物联推出“空间守护者G1”高空抛物治理方案，内置高空抛物智能算法，只需连接园区/社区摄像机，即可对高空抛物事件进行实时监控。当出现高空抛物事件，系统将自动对事件进行分析、记录并形成告警信息，第一时间将告警信息推送至管理人员，可准确定位抛物或坠物源头以及抛物轨迹，方便物业管理人员快速定位源头及锁定责任人。

太一物联总经理董佳韵表示：“在高空抛物行为的治理中，从被动监管转为主动监管，实现实时监测及报警至关重要。通过与英特尔进行合作，我们的方案能够快速精准识别抛物物体，溯源高空抛物行为发生的全过程，实现有效的监控、取证、追责及管理，并将告警信息推送到相关人员的管理端，使高空抛物事件能够第一时间得到处理。”

边缘AI计算盒与算法联动 多维度应对高空抛物治理挑战

据悉，空间守护者 G1 搭载了专为高空抛物现象设计的边缘AI计算盒。计算盒采用了英特尔酷睿处理器，能够实现多通道、多规格的视频输入与处理，通过基于边缘端的AI推理，智能识别高空抛物行为。此外，空间守护者G1还可以搭配管理平台，满足自动报警等需求。

空间守护者G1搭载的英特尔酷睿处理器，可针对高速处理、计算机视觉、低时延计算等关键物联网和边缘计算应用需求进行优化，提供了优异的每瓦性能、丰富的图形效果以及 I/O 集成功能。在英特尔时序协调计算技术和时间敏感网络技术的支持下，这款处理器能够提供满足多种应用场景需求的实时计算性能。处理器还集成英特尔核芯显卡，支持将AI推理负载转移到英特尔核芯显卡中完成，实现更高的推理效率。通过搭载英特尔酷睿处理器，空间守护者G1能够接入并最多对12路高空抛物实时视频流进行分析。

空间守护者G1 搭载的高空抛物识别算法可通过视觉识别分析、深度学习等技术，从实时视频流中精准定位高空抛物。为了增强该算法的推理性能，太一物联还采用了 OpenVINO工具套件优化模型。OpenVINO工具套件是用于快速开发应用程序和解决方案，以解决各种任务（包括人类视觉模拟、自动语音识别、自然语言处理和推荐系统等）的综合工具套件。该工具套件基于最新一代的人工神经网络，包括卷积神经网络 (CNN)、递归网络和基于注意力的网络，可跨英特尔硬件扩展计算机视觉和非视觉工作负载，从而大幅提高性能。它通过从边缘到云部署的高性能、人工智能和深度学习推理来为应用程序加速。

在通过算法识别高空抛物行为之后，空间守护者G1会迅速判断抛物源头及抛物轨迹，形成告警信息，通知管理人员采取措施。

总之，在高性能边缘计算盒与算法的加持下，这一创新性的解决方案具有识别范围广泛、识别速度快、全天候巡检、识别率高、易部署、可利旧、可持续等优点，通过高空抛物算法不断深度学习，自动迭代，可持续守护住宅环境高空安全。

守护居民安全 赋能智慧社区建设

对于物业服务提供商而言，太一物联高空抛物治理方案的部署能够帮助其应对迫在眉睫的治理压力，在满足政策合规性要求的同时，守护居民的健康与财产安全。

首先，该方案可以精确识别监测高空抛物，大大减少了高空抛物事件的发生，使环境变得更加安全舒适。其次，该方案是基于边缘端的推理方案，有助于降低云资源成本，提升稳定性，并实现端到端的快速处理与响应。最后，该方案拥有良好的兼容性设计，可以直接接入既有的摄像头，无需专门采购指定设备，可灵活部署，帮助客户提高部署效率，降低采购与部署成本。

太一物联空间守护者 G1 高空抛物治理方案展现了计算机视觉、AI等创新技术在社区治理中的重要价值，未来，太一物联还将面向不同场景的需求，在边缘AI计算盒的基础上融合不同的算法，以AI赋能智慧社区建设。

该方案已经成为英特尔物联网解决方案聚合商赋能数字创新的典范。英特尔物联网解决方案聚合商旨在充分利用技术合作伙伴生态系统，为客户提供聚合型、端到端、立即部署的英特尔行业整体解决方案 (MRS, Market Ready Solutions) 与RFP物联网开发套件(RRK, RFP Ready Kits)。这些解决方案由跨物联网生态系统的传感器、边缘硬件、软件、云端和分析器构成，已经通过系统集成商/解决方案提供商交付，提供了创新型的企业转型方式，并已通过市场验证。

针对智慧社区、智慧园区场景中的具体需求，英特尔正在携手太一物联增强产品与技术创新，推进物联网开发框架、边缘 AI 计算盒等方面的方案融合，实现社区、园区内及时、互动、整合的信息感知、传输及处理，助力实现可持续发展目标，打造智慧社区与园区，让居民生活更美好，让经济发展更高效。

(责编：董童、李源)

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