人民网北京8月14日电 （记者孙红丽）8月14日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍持续深化改革开放、切实优化营商环境有关情况。

会上，有记者问，商务部数据显示，今年上半年中国实际使用外资金额下降2.7%。商务部如何看待当前利用外资的形势？今年下半年在利用外资方面将有哪些考虑和安排？

对此，商务部部长助理陈春江表示，当前，受多重因素影响，世界经济增长乏力，联合国贸发会议预测，今年全球外国直接投资仍将继续面临下行压力，我国引资面临的形势复杂严峻。在此背景下，叠加去年同期高基数等因素影响，上半年我国实际使用外资金额同比小幅下降，整体规模保持基本稳定。

“同时，也要看到，中国经济持续恢复向好，超大规模市场蕴藏巨大发展潜力，我国开放的坚定决心、广阔的市场机遇、完备的产业体系、优质的营商环境，正在吸引着广大外国投资者加码在华投资，中国市场对外资保持着较强的吸引力。”陈春江指出，今年上半年，我国新增外商投资企业23536家，同比增长35.7%。下半年，商务部将继续着力做好以下三个方面的工作：

一是着力加强政策支持。指导各地贯彻落实本次发布的《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，以及此前出台的支持外资研发中心、促进制造业引资等一系列政策措施，确保各项政策“落地开花”。会同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单，持续扩大外资市场准入。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

二是着力加强投资促进。将继续开展“投资中国年”系列活动。全方位地展现各地产业特色、资源禀赋、营商环境，支持各地加强招商对接和项目撮合，促进更多外国投资者了解中国、投资中国。

三是着力做好服务保障。发挥外贸外资协调服务机制重点外资项目工作专班的作用，深化与外资企业和外国商协会常态化交流，完善地方各级外资企业圆桌会议制度，积极搭建联系外资企业、服务外资企业的平台，协调解决外资企业反映的困难问题，落实好外资企业国民待遇，坚定外商投资信心。

(责编：孙红丽、吕骞)

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