人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制

2023年08月14日16:28 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月14日电 （记者孙红丽）8月14日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍持续深化改革开放、切实优化营商环境有关情况。

会上，有记者问，商务部数据显示，今年上半年中国实际使用外资金额下降2.7%。商务部如何看待当前利用外资的形势？今年下半年在利用外资方面将有哪些考虑和安排？

对此，商务部部长助理陈春江表示，当前，受多重因素影响，世界经济增长乏力，联合国贸发会议预测，今年全球外国直接投资仍将继续面临下行压力，我国引资面临的形势复杂严峻。在此背景下，叠加去年同期高基数等因素影响，上半年我国实际使用外资金额同比小幅下降，整体规模保持基本稳定。

“同时，也要看到，中国经济持续恢复向好，超大规模市场蕴藏巨大发展潜力，我国开放的坚定决心、广阔的市场机遇、完备的产业体系、优质的营商环境，正在吸引着广大外国投资者加码在华投资，中国市场对外资保持着较强的吸引力。”陈春江指出，今年上半年，我国新增外商投资企业23536家，同比增长35.7%。下半年，商务部将继续着力做好以下三个方面的工作：

一是着力加强政策支持。指导各地贯彻落实本次发布的《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，以及此前出台的支持外资研发中心、促进制造业引资等一系列政策措施，确保各项政策“落地开花”。会同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单，持续扩大外资市场准入。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

二是着力加强投资促进。将继续开展“投资中国年”系列活动。全方位地展现各地产业特色、资源禀赋、营商环境，支持各地加强招商对接和项目撮合，促进更多外国投资者了解中国、投资中国。

三是着力做好服务保障。发挥外贸外资协调服务机制重点外资项目工作专班的作用，深化与外资企业和外国商协会常态化交流，完善地方各级外资企业圆桌会议制度，积极搭建联系外资企业、服务外资企业的平台，协调解决外资企业反映的困难问题，落实好外资企业国民待遇，坚定外商投资信心。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制
　　人民网北京8月14日电 （记者孙红丽）8月14日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍持续深化改革开放、切实优化营商环境有关情况。 会上，有记者问，商务部数据显示，今年上半年中国实际使用外资金额下降2.7%。…
外企能否平等参与政府采购活动？财政部回应
　　人民网北京8月14日电 （记者罗知之）8月14日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍持续深化改革开放、切实优化营商环境有关情况。财政部经济建设司司长符金陵在会上表示，政府采购是公共资源配置的重要方式，也是宏观经济调控的重要手段。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部