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“就业在北京——仲夏之约·万达夜市”大型招聘启动 

2023年08月14日16:49 | 来源：央广网
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原标题：“就业在北京——仲夏之约·万达夜市”大型招聘启动，七区同步加大就业保障

　　央广网北京8月14日消息 北京就业服务市场再添重磅助推力。值2023年“仲夏之约”就业专项服务季活动进行之际，8月12日，“就业在北京——仲夏之约·万达夜市”大型招聘服务活动在线上线下同步启动。

活动现场图

　　本次活动由北京市人力资源和社会保障局发起主办，万达集团、北京广播电视台北京时间、北京京才人才开发中心有限公司联合组织开展，在通州、朝阳、丰台、石景山、昌平、怀柔、延庆共7个行政辖区内7座万达广场、外广场同步举办，超过280家用人单位参加，提供2800余个就业岗位。

　　据悉，上述招聘活动旨在为进一步加大民生保障力度，从战略高度通盘考虑稳就业工作，提升公共就业服务保障能力，更加稳固地兜牢兜实“三保”底线，更好的为民营企业做好就业服务。通过创新打造首都“夜市招聘”服务模式，聚焦带动就业能力强的行业企业、涉及国计民生和生产保供企业等重点企业、个体工商户，推进各项就业服务和就业政策措施直达企业和个人，促进本市2023届高校毕业生及往届离校未就业高校毕业生、长期失业青年、城镇失业人员等重点群体就地就近就业。

　　活动现场图

　　“我们是提前看到了招聘会的信息，从方庄赶过来的。”应届毕业生小宫和同学一起前来蓝港万达广场活动现场求职，两人学习的都是外语专业，她们觉得跟开在学校里的招聘会相比，开在商场门口的招聘会岗位类型更多。小宫说：“因为我们是外语学校，所以去招聘的单位大多是跟外语相关的行业，岗位类型比较单一，但在这场招聘会上，岗位类型比较丰富。”

　　应届毕业生小陈从房山赶来丰科万达广场参会。他家住大石窝镇广润庄村，也是这次洪涝灾害的受灾地区。“在一个就业服务的微信群里，看到了这则招聘会信息，有跟我所学的物联网相关的岗位，所以就特意过来看看。”

　　活动现场图

　　作为此次活动联合组织方，万达在深耕促就业保障领域已颇具经验。2023年万达持续推进“万达春风行动”，截至上半年末，半年累计超过348家万达广场举报过725场招聘会，联动社会各界用人单位3.6万个，累计提供就业岗位62.4万，144.7万人次参与相关活动。同时，上半年业已在公益招聘、女性就业帮扶、商户员工技能培训（上半年累计举办培训1956场）、校企合作（帮助近2万人次在校大学生获得职场实操、学习、成长机会）、退伍军人及残疾人等重点人群就业帮扶等领域持续深耕。

　　2022年，万达积极响应党中央号召，主动落实人社部、教育部等主管部门的各项政策措施，始终坚持把“稳就业”、“保就业”作为企业承担社会责任的核心内容，全年累计新增服务业就业20.1万人，其中大学生超过10.2万人，约占2022年全国新增就业的1.7%，连续11年超过全国当年新增就业总量的1%。截至2022年底，万达已在全国累计开业473座万达广场、120个万达酒店、825家万达影城、385家宝贝王门店，共创造稳定服务业就业岗位约220万个，其中大学生约100万人。

　　未来，万达将继续坚定发展实体经济，做好民营企业在就业和发展方面的表率，积极主动承担社会责任，为践行就业优先战略，不断促进充分就业、提升就业质量做出更大贡献。

(责编：曹淼、李源)
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