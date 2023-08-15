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打通部门数据、畅通服务流程，福建厦门——

建设数字口岸 助力通关提速（经济聚焦·关注外贸促稳提质）

本报记者 王崟欣
2023年08月15日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　智能线上分流，提高通关效率；联通多方数据，搭建平台基座；自助寄递证书，更好服务企业……近年来，福建厦门针对外贸全流程作业，积极开展数字口岸平台建设，持续提升跨境贸易便利化水平。

　　

　　下午3点，福建厦门海天码头外，车辆运转繁忙。厦门昇亿物流有限公司工作人员蔡荣元早已等候在码头闸口外。抵港、通关、放闸……蔡荣元紧盯手机上的货物通关进度，只等放行。“货主的工厂已经蓄势待发，就等着这批进口原料了！”

　　清点、装车、签字确认，看一眼时间，蔡荣元长舒一口气：“从抵港到发车，只用了不到1小时，再次刷新我们的取货时间纪录！”

　　取货时间不断缩短，归功于厦门对进出口作业流程的持续优化。

　　去年2月以来，福建自贸试验区厦门片区管委会（以下简称“厦门自贸片区管委会”）联合厦门海关等多家单位，针对外贸全流程作业，梳理企业通关堵点，开展数字口岸平台建设，让进出口货物“跑”起来。通过边建设边试点边服务，厦门数字口岸平台于去年10月起上线，截至目前，已上线功能167项。今年上半年，厦门口岸进出口整体通关时间同比分别压缩9.76%、29.08%。

　　智能分流，缩短通关时间

　　蔡荣元最近有点忙。目送着满载进口石材的火车从码头外驶远，他转头便给货主拨去电话。通话结束，他神情却并未放松。打开手机上的“厦门国际贸易单一窗口服务平台”小程序，上面还显示了不少报关单。“刚才货物从抵港到发车能够在1小时内完成，多亏了海关推出的‘智能云分流’功能。”蔡荣元说。

　　过去不少企业反映，在传统作业模式下，进口货物到港后，需要先集中运往码头堆场，待收到海关查验指令，再由堆场转运至查验场或提离港区。无论是否查验，集装箱都需要至少两次装卸和运输。

　　今年4月，厦门海关联合厦门自贸片区管委会，打通海关与码头数据，在海关查验环节推出“智能云分流”功能，在数字口岸平台上线。“现在只要提前报关，进口货物到港的同时即可收到查验指令，实现卸船分流，出口货物实现进闸分流，都无需到堆场转运，极大缩短了通关时间。”厦门海关所属东渡海关关长黄顺光说。蔡荣元手机上的小程序，清晰记录了刚刚的通关流程——船舶靠港，收到无需查验指令，提离港区。

　　码头方也受益颇多。蒋蔚是厦门集装箱码头集团有限公司海天分公司商务部经理，她算了一笔账——“智能云分流”功能上线以来，海天码头减少集装箱在码头装卸和运输的次数达50%，时间压缩90%。

　　除了“智能云分流”，数字口岸平台还在申报环节上线健康申明卡，实现进出口船舶申报全流程无纸化；在登临环节开通船舶登临应用，企业预约登临到放行平均时长压缩10%；查验环节上线查验免预约功能，平均可为每票待查验货物压缩场内流转时间5小时以上……

　　“市场竞争激烈，通关时间少1分钟，企业竞争力就多一分。我们通过梳理贸易链条，拆解作业流程、逐个压缩时间，建设厦门数字口岸平台，服务国际贸易口岸作业全流程。”厦门自贸片区管委会信息化服务中心主任吴志强介绍。

　　瞄准需求，数据互联互通

　　从事口岸信息化工作多年，吴志强对一组数据印象深刻——2021年的一次口岸营商环境现场会上，一家外贸企业反映，一批货物空运到美国，原先要打77次电话，而有了厦门口岸航空电子货运平台后，出口效率明显提高。

　　“空运可以，海运能不能做？”在厦门海关，一名相关负责人看到航空电子货运平台后陷入沉思。与此同时，厦门自贸片区管委会也在思考，从“单一窗口”建设到服务货物通关和物流全流程，进出口通关时间压缩已近极限，如何进一步缩减？

　　2022年2月，厦门自贸片区管委会联合厦门海关开展数字口岸平台建设。“就是希望把航空数字化思路延伸到海上，让海运的所有相关方，像查看电商物流一样，登录手机就能够随时随地查询货物状态。”厦门自贸片区管委会信息化服务中心高级工程师王李强介绍。

　　“尽管前期准备长达半年，实现难度依然超乎想象。”王李强说，数字化建设，数据互联互通是基础。对于码头、堆场、报关行等相关企业，数据是其运营的关键，如何打通多角色多链条数据？

　　在开通“智能云分流”功能过程中，打通海关与码头数据是重要一步。

　　起初，听说要“交出”数据，不少码头负责人的心里都“咯噔”一下。“生产数据直接交出去会不会有风险？”前期调研中，王李强和团队一连走访了好几家码头，收到的都是相同的答复。

　　“我们打通数据的目的是建设政府公共平台，更好为企业服务。对于数据，我们也会严格保密。”在厦门海关牵头下，工作专班召集各方商议，现场会就在各码头召开。在海天码头，蒋蔚算了一笔账：“一批货就能减少两个步骤，企业取货快了，整体运转效率提高，码头场地压力也将大大减小。”

　　签署保密协议，联通数据，“智能云分流”功能在海天码头率先试点。看到海天码头运转效率明显提升，一些码头也开始主动要求接入数据。截至目前，厦门数字口岸平台已接入码头、场站、理货公司、拖车公司等相关企业，以及海关、税务局等相关部门的40多个外部单位数据。

　　延伸服务，完善功能搭建

　　7月4日上午9点，在厦门外图进出口有限公司，关务负责人刘潞麾刚刚在手机上完成一单原产地证书的寄递申请。

　　“原产地证书是企业出口货物的重要凭证，大部分已能自助签章打印，但一些国家不接受‘电子证书’，需要海关关员手写签章，产销旺季人手紧张，公司离国际航运中心又远，取件不方便。”刘潞麾介绍。

　　在聚焦通关主流程提速的同时，厦门数字口岸平台针对前期收集的外贸企业痛点，延伸服务范围。针对原产地证书领取的“最后一公里”，数字口岸平台打通海关与EMS快递业务对接，开通“原产地证书自助寄递”功能。

　　点开数字口岸平台小程序，刘潞麾向记者展示操作过程——线上申请寄递后，海关将手签完成的原产地证书存入国际航运中心内的快递柜，刘潞麾同步收到一条短信取件码。办公间隙，刘潞麾将取件码粘贴至小程序，当天下午就收到了快递公司送来的原产地证书。

　　服务范围延伸，功能搭建也在不断完善。

　　同样是上午9点，厦门自贸片区管委会6层会议室内讨论热烈，数字口岸工作专班每周二的调度会正在举行。深入码头、堆场一线，工作专班持续开展调查研究，定期汇总项目进展，分头分任务推进。

　　“平台正在攻克的是软件部分第三期，主要任务就是完善用户侧功能的搭建。”王李强手指一旁的数字口岸平台系统大屏。屏幕上，数字飞速变化。在各方联通之下，闸口的每一次抬杆，每一艘船靠岸，每一个查验流程的完成，最终化为数据汇入平台。基于这些数据，数字口岸平台将最终实现进出口所有环节的可视化。目前，这一功能搭建还在持续推进。

　　今年6月，《厦门市2023年促进跨境贸易便利化专项行动工作方案》正式印发实施，聚焦口岸数字化转型、产业升级、通关物流安全畅通、降低口岸收费、提升企业获得感5个方面，明确35项具体措施。“我们将持续开展厦门市促进跨境贸易便利化专项行动，坚持目标导向、问题导向、效果导向，加大改革创新力度，持续提升厦门跨境贸易便利化水平，打造口岸营商环境示范高地。”厦门自贸片区管委会党组成员、副主任卢海林表示。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月15日 08 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)
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