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淘宝发起“多一件清洁包行动”： 30万件清洁用品“空投”涿州

2023年08月15日08:21 | 来源：中国网科技
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原标题：淘宝发起“多一件清洁包行动”： 30万件清洁用品“空投”涿州

　　8月14日，继全网率先发起“我为涿州多买一本书”活动后，淘宝在灾后重建之初，发起“多一件清洁包行动”，30万件1分钱的清洁用品专门为66万人口的涿州投放，只有涿州的用户才显示“有货”，此举也是淘宝在定向帮助的新尝试。

　　在淘宝APP搜索“多一件清洁包”或"定向空投涿州"即可进入专场，消毒液、消毒湿巾、花露水、洗手液等27种商品将分批次上架。

　　“定向空投涿州专场不是促销活动”，淘宝天猫家清行业小二强调，专场所有商品基本免费发放给涿州的受灾群众，每件象征性地收1分钱，是为了平台在售后服务等有全流程的保障。

　　每到洪涝灾害退去，淘宝上的消毒用品销量就会暴增。今年河北涿州灾情最严重，在中国保护消费者基金会的指导下，淘宝联合20个品牌商家，免费提供价值近千万元的商品，为涿州灾后筑起一道健康“屏障”。

　　安蔚优Envu(前拜耳环境科学)中国总经理沈思安介绍，作为在淘宝天猫上成长起来的品牌“拜灭士”，首次通过线上向C端消费者捐赠，一款广谱杀虫商品对高密度出现的蚊、蝇、蟑螂等消杀功效显著，深受消费者欢迎，希望能帮助12万户家庭解决水灾后期多发的蚊虫害问题。目前，公司前置仓的物质准备充足，只要物流恢复正常，物资会在第一时间送到涿州市民手中。

　　威王/润之素品牌方介绍，针对洪涝灾害过后个人和家居健康防护需求，特意挑选了威王84消毒液、润之素花露水等5款价值100多万的商品，这些捐赠的商品标题上都有“援助灾区特惠”的字样。

　　为了第一时间把清洁用品送到受灾群众手中，出于信任，平台方来不及一一核验每个消费者的身份，因此，淘宝首次尝试“定向空投”的方式，倡导每人最多选5件商品，将这些爱心物资尽快送到真正需要的人手中。

　　在每一次社会热点事件中，都能看到公众情绪在淘宝加速转化成消费意愿。在涿州水灾发生的同时，许多消费者第一时间涌入淘宝下单，并给商家留言“加油”、“挺住、“有困难我们一起扛”。8月4日，淘宝率先在全网上线“涿州图书专场 ”，3天卖出40万单、3000多万元，淘宝被媒体称为“第二救援现场”。淘宝此次开设"定向空投涿州专场"，许多网友称其为“第二重建现场”。

　　中国保护消费者基金会电子商务工作委员会负责人介绍，淘宝“涿州图书专场”和“定向空投涿州专场”，都是电商平台联合商家、消费者、MCN主播机构等，在网络中形成了新的救灾力量，为政府主导下的救灾体系形成有益补充。同时，也让人感受到，在灾难面前，社会的力量是强大而有温度的。

(责编：曹淼、李源)
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