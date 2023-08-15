原标题：山城夜市成为消费新亮点

入夏以来，重庆夜经济持续升温，为期3个月的“不夜重庆生活节”正在进行。国际啤酒文化节、不夜江津造趣生活节等200多场具有“国际范、巴渝味”的夜间消费促进活动在全城铺开，为市民和游客带来夏日消费盛宴。

夜幕降临，重庆渝中区山城巷传统风貌区里流光溢彩、人头攒动，一场户外戏剧《魔音派对》在位于崖壁顶端的仁爱荒野剧场上演。独特的荒野景观结合多媒体灯光、舞美道具，让现场观众跟随着演员的表演，穿越进戏剧的曲折情节，沉浸式享受文化大餐。

“伴随商品消费向文商旅体融合消费升级，渝中区夜间消费也正向体验式、沉浸式文化娱乐及创意业态不断提升。”渝中区商务委副主任曾穿云介绍，入夏以来，他们打造了近30个夜间消费重点项目，策划推出了演艺、非遗、文创、展览等各类文化艺术主题活动，发展“趣味性、特色性、新颖性”的文娱业态及沉浸式消费业态，夜间消费活力强劲。

“重庆60％的城市消费发生在夜间。”重庆市商务委消费促进处处长王顺辉介绍，他们依托商圈、夜市街区、特色商业街、旅游景点等区域建设了餐饮集聚型、购物集聚型、文体消费型、旅游观光型、国际风情型等夜间经济集聚区，并以此为依托，完善吃住行游购娱等多种业态，打造出以洪崖洞、大九街、磁器口、长嘉汇等为代表的夜间消费新地标、新场景，吸引市内外游客前来打卡消费。

在重庆江北区，当地依托地处“两江四岸”的优势，升级打造鎏嘉码头、不夜九街等特色夜市街区，通过增添休闲设施，配置灯光、音乐，为消费者营造视觉、听觉、味觉多重体验。江北区商务委一级调研员陈仁高告诉记者，该区的夜市街区总面积超过320万平方米，入驻餐饮、娱乐等商家超过1.5万家，全年夜间经济拉动消费近500亿元。

充满激情的说唱、摇滚乐表演，持续点燃夏夜音乐会；重庆啤酒、泰式奶茶等精酿品牌饮品以及各类美食小吃不断满足市民的味蕾……7月21日，重庆江津区举行2023不夜江津造趣生活节暨体育嘉年华，市民和游客不仅能看演出、品美食，还能参加球类、跳绳、投壶等互动挑战，选购当地丰富的特产。

商旅文体融合，丰富升级了夜间消费业态。“今年，江津区探索‘夜经济＋商旅文体’发展模式，推出由造趣舞台区、微醺美食区、津硒特色区、莲花市集区、潮尚运动区组成的夜玩乐园，为市民打造一场夜间消费狂欢。”江津区商务委党组书记、主任张梅说，紧扣夜经济主题，江津区鼓励商家延长营业时间，开展山城不夜市等促销活动，持续激发夜间消费活力。

“后备厢集市”是重庆夏夜里的一道亮丽风景。华灯初上，在重庆渝北区新光天地购物中心，数十辆汽车整齐排列，摊主们在汽车后备厢中装上灯串、支起桌椅，潮流配饰、咖啡甜品、实用好物……充满“潮元素”的后备厢集市吸引过往市民驻足流连。“这里的后备厢集市商品种类很丰富，氛围十分热闹，我经常带着孩子来逛逛。”市民向勇明说。

记者在重庆沙坪坝区金沙天街广场的“奇遇集市”看到，一排打开的后备厢前，一个与众不同的创意集市氛围感拉满，50多个摊位上摆卖着泰国香蕉竹、煎饼果子、番茄乌梅等各色小吃和文创产品。

“如今，重庆已经打造了小熊、奇遇、小橙、格物等一批夜间集市品牌，夜间消费品牌影响力不断扩大。”王顺辉说，未来将持续围绕夜品特色美食、夜享运动康养、夜赏文化艺术、夜娱休闲观光、夜购时尚精品，创新发展“五夜”生活业态，增加多元化消费供给，满足市民游客多种消费需求。

重庆还不断增强消费者权益保护力度，积极推进安全放心消费环境建设。重庆市消费者权益保护委员会秘书长谷丹告诉记者，针对夜市消费投诉热点、维权难点，重庆市消委会靶向监督指导经营者提升商品质量和服务水平，同时开通微信公众号24小时投诉受理功能和投诉“直通车”服务，为消费者放心消费保驾护航，让百姓能消费、愿消费、敢消费。（记者 吴陆牧）

(责编：曹淼、李源)

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