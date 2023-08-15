原标题：阳朔：多维发力提振消费经济发展活力不断显现

阳朔益田西街商圈夜市活动热闹场景。阳朔县工信和商贸局供图

“今年阳朔县消费复苏特别好，暑期我公司在益田西街新开两家特色食品店，县电商公服中心还帮公司开发小程序App，线上线下同时销售，开业两个月以来，销售比预期的还要好。”阳朔县商户张燕玲看着新开的店铺里熙熙攘攘的客户开心地说道。

今年来，阳朔县多维发力促消费，创新举措，挖掘潜力，提振消费信心，使得市场主体活力不断迸发，市场消费保持了快速升温、逆势增长态势。上半年社会消费品零售总额实现同比增长5.7%，排名市生态功能县第二。

电商新业态发展激发消费新动能。阳朔县高标准建成了电商公服中心，集创业孵化中心、O2O线体验馆、共享直播间等功能为一体。19家企业200多件产品入驻O2O体验馆，并上架到阳朔微商城。全覆盖开展电商人才培训，在各乡镇累计开展电商人才培训26期2000人次，培育服务本地网红主播16人。今年1-6月阳朔县农村网络零售额规模实现2.9亿元，占比位稳居全市各区县第一。县乡村物流配送体全线畅通，建成了县级物流分拨中心、16家乡镇快递超市、60多家村级站点，实现县乡村快递站点服务全覆盖。还自主开发建成了“田园驿站”快递配送App，消费者当日下单，次日送达到村，打通快递进农村“最后一公里”。

聚力挖潜促销加速消费回暖升温。节庆促销不断档，20余家零售餐饮企业参加了2023春暖八桂欢乐迎新消费季、桂林漓江购物节等促“消”活动；多家企业参加了万名主播助力“桂品出乡”暨RCEP 嘉年华活动，进一步推进粤桂消费协作。旅游复苏增热度，阳朔县抓住旅游复苏有利时机，先后组织了“歌从漓江来·遇龙春韵”三月三民俗文化活动、巨龙巡游等大型激活消费活动，开展了广西文化旅游消费聚集区大夜市营销活动，今年上半年，阳朔县旅游总消费142万元，同比增长156%。企业、电商协会等还通过直播带货、阳朔商城、抖音、美团、微信小程序等平台，对阳朔金桔、果蔗、蜂蜜、桂花等农产品开拓线上消费渠道，自阳朔开展首届直播带货节开播以来，共开展 253 期电商直播活动，直接销售额达3000多万元。

特色商街多元化促进消费更有活力。“今年我们在益田西街商圈精心策划了以“缤纷渔火”为主线，打造“永不落幕的渔火节”“渔谷丰登网红街区”“渔火传情码头”等五大主题故事场景，月月有活动、周周有节目，打造了商旅融合促消费发展新模式。”阳朔益田步行街商业管理有限公司负责人杨卫应说道。今年来，阳朔县结合餐饮娱乐、文创休闲，整合夜间消费资源，升级夜间消费场景，一圈一策高标准打造更具特色的“夜阳朔”。有首批国家级夜间文旅消费集聚区阳朔西街、被评为自治区级步行街益田西街，桂林千古情开设了以民俗风情为主题的夜间消费区，印象刘三姐增设了以篝火晚会为主题的夜间消费专场，三千漓开设有以非遗文创体验为主题的夜间消费街区。阳朔夜经济已日渐成为全县稳消费的重要组成部分和增长引擎。

(责编：曹淼、李源)

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