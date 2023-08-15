马春阳

原标题：银行理财回归资产管理本源

银行业理财登记托管中心近日发布《中国银行业理财市场半年报告（2023年上）》（以下简称《报告》），全面总结了2023年上半年我国银行业理财市场情况。从报告内容看，银行理财行业转型成果显著，持续让利于民，正在成为实体经济融资的重要来源。

2023年是资管新规颁布5周年。《报告》指出，5年来，监管部门推动银行理财行业规范转型，精准施策防范化解重点领域风险，一批行业难点问题得到稳妥解决，行业呈现良好发展态势。在新发展格局下，银行理财行业扎实走过规范化整改的转型期，发展不断取得新成效，步入高质量发展的新阶段。

净值化转型成效显著

《报告》显示，2023年上半年，全国共有225家银行机构和30家理财公司累计新发理财产品1.52万只，累计募集资金127.75万亿元。截至6月末，全国共有265家银行机构和30家理财公司有存续的理财产品，共存续产品3.71万只，较年初增长6.88%；存续规模25.34万亿元。

分机构类型来看，理财公司存续产品数量和金额均最多，存续产品1.62万只，存续规模20.67万亿元，较年初下降7.09%，同比增加7.99%，占全市场的比例达81.55%。

对于理财公司存续产品规模的下降，普益标准研究员何雨芮认为，首先是因为投资者此前“破净”阴霾还未完全消散。由于债市波动等原因，2022年出现了两次破净潮现象，不少投资者无力面对产品净值连续下跌，纷纷赎回产品。即使“破净潮”过去已有半年多，但个人投资者恐慌情绪并未完全消散，这在一定程度上造成了理财公司存续产品规模下降。其次是各类资管产品的竞争加剧，部分银行理财投资者向公募基金迁徙。

值得关注的是，资管新规过渡期结束之后，银行理财产品净值化程度持续提升。截至今年6月末，净值型理财产品存续规模24.31万亿元，占比为95.94%，较去年同期增加0.85个百分点。

“2022年资管新规过渡期结束，银行理财已经基本完成各项整改任务，理财公司成为银行理财市场的主要力量。”中国银行业协会秘书长刘峰此前在2023资产管理年会上表示，银行理财回归资产管理本源，开启高质量发展新篇章。

在业内人士看来，尽管上半年理财存续规模有所下降，但净值型理财产品存续规模占比提升，显示出理财业务规范化转型成效显著，预计随着理财表现的回暖、存款利率下调，下半年理财规模将逐渐恢复增长。

中信证券首席经济学家明明表示，银行理财素有下半年发力的特征，7月通常是市场规模实现增量扩容的关键窗口。目前存款利率下调叠加居民风险投资偏好较低，理财进入三季度后或迎来规模冲量的最佳时机。

招联首席研究员董希淼表示，当前理财市场恢复态势并不稳固，近期增加较多的理财产品主要是风险等级较低的短久期产品，投资者风险偏好和投资意愿仍然有待提振。他认为，对银行和理财公司而言，下半年要做好四方面工作：校准理财业务定位；提高专业化能力；做好投资者分层服务；加强投资者教育。

稳住市场和客户

今年上半年，理财投资者数量维持增长态势。《报告》显示，截至2023年6月末，持有理财产品的投资者已经达到1.04亿个，较年初增加7.24%。在结构上，理财市场仍以个人投资者为主，数量为1.03亿个，占比98.87%；机构投资者数量占比略有提升，数量为117.33万个，占比1.13%。

对于投资者较为关注的理财收益情况，《报告》显示，2023年上半年，理财产品累计为投资者创造收益3310亿元。其中，银行机构累计为投资者创造收益836亿元；理财公司累计为投资者创造收益2474亿元，同比增长19.61%。上半年各月度，理财产品平均收益率为3.39%。银行理财业持续让惠于民，增加了居民财产性收入。

但也要看到，作为投资者财富管理的重要方式之一，银行理财的产品收益率仍有进一步修复的空间。数据显示，2019年至2021年每年年底的理财产品平均收益率分别为4.44%、4.05%、3.55%。今年上半年，3.39%的平均收益率虽较去年底的2.09%有所回升，但仍然低于往年平均水平。

“投资者对理财产品仍然持有较强的信心，风险偏好仍以稳健投资为主。”中国银行研究院研究员李一帆表示，随着理财产品进入全面净值化时代，投资者对理财产品的收益性、安全性、流动性都有更高要求。为进一步提升理财产品对投资者的吸引力，理财公司需要强化投研能力，创新推出更多理财产品，为客户理财提供更加优质专业的金融服务。

2023年上半年，理财投资者整体风险偏好趋于两极化发展。《报告》显示，风险偏好为一级（保守型）和五级（进取型）的个人投资者数量占比较年初有所增加，分别增加1.32个百分点和0.32个百分点。截至今年6月末，持有理财产品的个人投资者数量最多的仍是风险偏好为二级（稳健型）的投资者，占比34.31%。

中邮理财党委书记、董事长吴姚东认为，当前银行理财的客户风险偏好仍然较低，对于产品净值的快速调整，还需要适应过程和时间差。

“银行理财要应对未来的分化与错位竞争格局。虽然银行理财产品此前经历了“破净潮”和“赎回潮”，但理财公司通过防御性投资和保守型产品投放，在一定程度上稳住了市场和客户，仍获得了投资者的信任，成为投资者财富管理需求中主要的‘产品批发地’，这一状况将长期持续。”吴姚东认为，未来，大型银行理财子公司或将向全能型资管公司转型，通过对各类资产的全覆盖，布局全谱系资管产品，来满足各类型客户的综合化财富管理需求。

有力支持实体经济

今年上半年，银行理财发挥资金优化配置功能，通过多种途径实现资金与实体经济融资需求对接。“银行理财始终把服务实体经济作为职责使命，落实国家区域建设发展战略，支持产业创新升级，助推‘双碳’目标实现，主要有三大实践。”刘峰表示，一是银行理财积极支持实体经济，二是银行理财助推经济绿色转型，三是银行理财推动经济创新发展。

《报告》显示，截至今年6月末，银行理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资产，支持实体经济资金规模约19万亿元。其中，理财资金投向绿色债券规模超2300亿元，投向“一带一路”、区域发展、扶贫纾困等专项债券规模超1000亿元，为中小微企业发展提供资金支持超3.5万亿元。

为助力我国碳达峰、碳中和目标实现，理财市场2023年上半年累计发行ESG主题理财产品67只，合计募集资金超260亿元。截至6月末，ESG主题理财产品存续规模达1586亿元，同比增长51.29%。此外，理财行业不断推出特色产品，2023年6月末存续专精特新、乡村振兴、大湾区等主题理财产品超200只，存续规模超850亿元。

例如，建信理财支持国家建设和重点区域发展，截至2023年6月末，公司直接支持实体经济规模达6980亿元，自公司成立以来平均增速达到102.15%。公司支持长三角、京津冀、西部大开发、粤港澳大湾区等重点区域规模5368亿元，自公司成立以来平均增速达到180.27%。支持基础设施领域投资规模943.6亿元，近3年平均增速为56.53%。

《报告》认为，在推进我国经济高质量发展进程中，理财公司作为重要市场机构投资者，要主动发挥好长期资金汇集、优化资源配置、穿越周期波动的功能性作用，积极参与深化供给侧结构性改革，以金融资源高效配置带动生产要素合理流动，使我国资管市场成为金融市场的活水源头与稳定基石、实体经济的输血泵与供氧器。

“未来，理财机构应持续创新绿色金融产品及服务，通过ESG产品等绿色创新产品践行绿色金融，引导社会资金精准流向绿色、低碳领域，支持绿色产业发展，助推经济社会的高质量发展。”刘峰说。

董希淼表示，下一阶段，银行和理财公司应大力提升专业化特色化发展能力，金融监管部门应进一步加强和改进理财业务监管，中小银行应加快发展理财产品代销业务，各方协同发力、共同推动理财市场企稳回升，更好地满足投资者平衡风险与收益的需求，更高效灵活地服务实体经济。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经