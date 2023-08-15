王明浩、郭宇靖

原标题：北京崛起112家国家级绿色工厂

俯瞰京东方位于北京亦庄的8.5代线工厂，一排排太阳能光伏板覆盖屋顶。厂区内设置废水回收系统，实现100%再生水生产。包括北京工厂在内，京东方全国工厂的光伏装机容量达114兆瓦，相当于减少温室气体排放约6万吨。

在第一个“全国生态日”来临之际，记者从北京市经信局获悉，像京东方一样，越来越多北京工厂逐“绿”前行，全市国家级绿色工厂数量已达112家，绿色、低碳正成为首都高质量发展的“新标配”。

何为绿色工厂？根据国家标准，绿色工厂指的是实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。在北京，绿色工厂在各行业加速崛起：ABB工厂利用大数据和人工智能实现设备的监视和管理，温室气体排放量较3年前减少65%；悦康药业将锅炉余热再利用每天节省热量数千千瓦时……

绿色发展动能澎湃，政策支持给足底气。北京市经信局节能与综合利用处处长何瑾说，北京不断优化地方标准，制定发布“十四五”制造业绿色低碳发展行动方案；开启“绿色诊断”，由第三方服务机构上门“问诊”，政府给予绿色技术改造资金支持。2020年以来已支持30多个项目，补贴资金近5000万元。

实现绿色发展，更要整个供应链向“绿”而行。京东方、北京奔驰等多家“链主”，带动上下游企业减排降碳，实现绿色生产。北京奔驰在此前与宝钢股份签署的合作备忘录中，提出今年起逐步使用更环保的低碳钢。2026年起车辆用钢的碳排放强度逐步降低50%至80%。

在政策引领、补贴激励、主动服务的“组合拳”下，一批绿色工厂在北京脱颖而出、做大做强，节能环保产业龙头企业、上市公司数量及规模均居全国领先。2010年至2022年，全市单位工业增加值能耗和水耗分别下降67%和74%。

点“绿”成金，让绿色动能更充沛。北京将研究出台新一轮绿色低碳政策，重点聚焦无人驾驶毫秒级响应、人工智能大模型等重点技术领域节能减排，支持有条件的企业和工业园区探索碳中和实现路径。

(责编：申佳平、陈键)

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