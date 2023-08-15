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新华全媒+丨优化环境、创新产品、打造平台——各地加快推动形成绿色生活方式观察

张晓洁、邢拓、印朋、康锦谦、徐中哲
2023年08月15日09:13 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+丨优化环境、创新产品、打造平台——各地加快推动形成绿色生活方式观察

　　8月15日是首个全国生态日，记者近日走访各地发现，城市中的场馆建筑更加生态环保，人们衣食住行等场景中的产品和服务更加节约低碳，碳账户平台引导形成全社会减排良好氛围……随着节能降碳实践持续开展，人们绿色生活底色更足。

　　更生态环保：城市与自然和谐共生

　　顶着高温，记者近日走进成都大运会运动员村生活服务中心，这里与户外连通，并无空调，却感到阵阵清凉。原来，建筑采用了中国传统技艺“冷巷”——在没有空调的古代，工匠们设计出一种独特的建筑构造，能产生自然通风的效果，从而为建筑降温。

　　这是7月15日在成都大运村内拍摄的“冷巷”建筑。新华社记者王曦 摄

　　“‘冷巷’的物理原理是气流在穿过一个由宽变窄的区域时，流速加快形成负压，从而带来更多室外气流，带走更多室内热空气和湿气。”中国建筑西南设计研究院有限公司建筑设计师卢义修说，这处“冷巷”建筑总面积1400平方米，不开空调情况下每年节电约70000千瓦时。

　　此外，采用雨水回收系统、应用发电玻璃……承担成都大运会赛事和配套服务的场馆彰显着绿色环保理念。

　　这是我国加快推动形成绿色生活方式的一个缩影。烟囱口不“冒烟”，建筑群像花园，位于杭州市余杭区的九峰垃圾焚烧发电项目依山就势，打造花园式智慧化工厂，厂区建筑与周边山色和谐共生；不久前举行钢结构首吊仪式的深圳自然博物馆项目，以“河流”为设计主线，在现有和修复后的生态系统之间建立连接，打造“全域全景式博物馆”，建成后将提供城市和自然和谐共生集中展示的平台……

　　更节约低碳：产品和服务创新助力绿色生活

　　节约低碳之风正通过产品和服务创新融入人们的衣食住行。一些民宿采取分餐制和预订制，助力光盘行动。

　　浙江台州一家民宿的餐厅内，几名住客正用早餐，每人面前摆着若干小碟、小碗。店长林雪芬介绍，住客人数少时，采用分餐制，主食、配菜、水果等以小碟盛放，客人按需取用；如果住客人数多，则提供自助餐。

　　浙江台州一家民宿内，工作人员为住客提供分餐制早餐。新华社记者徐中哲 摄

　　对于午餐、晚餐，林雪芬向记者展示一张预订餐表，上面清楚标明用餐日期、人员结构、忌口情况等，所需食材也一一列清。“我们会提前一天和客人沟通午餐和晚餐菜单，根据人数和客人需求安排采购，避免浪费。”林雪芬说。

　　在成都街头，随处可见的新能源交通工具，是人们践行“绿色出行”的生动注脚。

　　成都大运会龙泉赛区配备了50辆“龙泉造”氢燃料车。“氢燃料车零污染、具有更快的加氢速度、能源利用率更高，在长途运营中具有更长的续航能力。”成都市龙泉公交有限公司技术管理部部长张松松说，2019年至今龙泉驿区共投放70辆氢燃料车，均由本地整车制造企业生产制造，“氢燃料车为市民提供更环保的出行选择，还有助于减少空气污染。”

　　服务方案的创新也在助推“绿色出行”不断普及。浙江湖州天能控股集团有限公司研发锂电回收再利用生产制造工艺，打造动力电池“绿色重生”产业链，减少资源过度消耗，降低环境污染；深圳中建科技集团联合相关企业，计划利用公交车始末站、轻轨站、轨道顶棚等场景，开发包含电动汽车换电站、充电设施及光伏电动自行车棚等的“光储直柔”微网……

　　在深圳，公交、巡游出租车、网约车电动化率达到100%，新能源汽车保有量超80万辆，2022年起至今新车电动化渗透率持续超60%；在浙江，新能源汽车加速下乡，新能源船舶扩大应用，2022年电能占浙江终端能源消费比例超38%。

　　更深入普及：碳账户平台推动全民参与

　　在成都市武侯区武科东一路，当地建设有垃圾分类碳中和小屋，附近社区居民在工作人员指引下对可回收垃圾分类，通过碳中和“计量仪”称重，机器自动计算出相应的碳减排量，将其转换为碳积分存入居民碳账户。居民可兑换现金奖励或日用品，并获得专属“碳中和证书”。

　　这是8月9日在成都武科东一路拍摄的垃圾分类碳中和小屋。新华社记者邢拓 摄

　　“我们把垃圾分类和碳中和结合起来，帮居民建立碳账户获取碳积分，现在越来越多的居民愿意主动参与进来了，这培养了他们低碳、绿色生活的意识和习惯。”四川绿豆芽信息技术有限公司负责人李翰霖说，公司在武侯区已建成碳中和小屋8个，覆盖居民30余万人，还在苏州、济南等地开设了点位。

　　碳账户的创新探索已在全国多地开展。杭州“虎哥数字城市生活垃圾治理服务”创新数字化城市废旧物资循环利用体系，实现可回收物与有害垃圾的应收尽收，目前该模式在浙江多地复制推广，居民碳账户数量超163万个。深圳居民低碳用电应用程序“碳普惠”上线一年以来，已有80.5万户家庭开通碳账户，累计减碳量约1.2万吨。

　　浙江大学生物系统工程与食品科学学院研究员张玺铭表示，在全社会推广形成绿色生活方式有助于保护环境，减少碳排放，促进社会可持续发展。居民可通过使用可降解材料、应用绿色能源、养成环保饮食习惯等方式参与绿色消费，共创更清洁、更健康的未来。

(责编：申佳平、陈键)
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