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天津滨海高新区发放首笔数字人民币“科创积分贷”

陈曦
2023年08月15日09:17 | 来源：科技日报
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原标题：天津滨海高新区发放　　首笔数字人民币“科创积分贷”

　　8月12日，记者从天津滨海高新区获悉，高新区财政金融局、科技局会同中国工商银行首次以数字人民币形式为天津市维科车辆技术有限公司（以下简称维科车辆）发放贷款200万元，实现了数字人民币在天津国家自主创新示范区企业贷款发放应用场景上的突破。

　　据介绍，维科车辆是一家优质高新技术企业，主营铁路行业软件开发。该企业目前正处于加速成长期，资金需求较大。天津滨海高新区财政金融局和试点银行结合企业科创属性及经营特征，建议其采用“科创积分贷”和数字人民币形式获得融资。

　　天津滨海高新区财政局副局长王春岭表示，以数字人民币形式发放科创贷款，资金不仅能够实时到账，企业在选择使用数字人民币支付货款时还可免去手续费并节省资金在途时间，可有效实现支付即结算、授信资金的闭环流转及用途的真实可信，以数字人民币形式发放贷款具有速度快、效率高、可信度高等优势，有助于企业降本增效。

　　截至6月底，天津滨海高新区在“党建引领共同缔造”理念的指导下，通过“科创积分贷”已为区内100余家科创企业提供授信额度超4.5亿元。该高新区在用好数字人民币等金融科技创新试点、提升科创金融服务的精准度和普惠性等方面，具有复制推广、形成示范效应的作用。

(责编：申佳平、陈键)
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