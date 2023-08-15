杨雪

原标题：上半年制造业实际利用外资水平同比基本持平

14日，国新办举行持续深化改革开放、切实优化营商环境国务院政策例行吹风会。工业和信息化部规划司负责人姚珺在答记者问时表示，中国制造业对全球各类资源要素仍然有强大的吸引力。今年上半年，在世界经济恢复放缓、全球跨国投资低迷的大背景下，中国制造业实际利用外资与去年同期基本持平，其中高技术制造业实际使用外资同比增长28.8%。

姚珺说，下一步，工业和信息化部将认真落实《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》中的各项任务，着力做好三方面工作：一是持续加强市场化法治化国际化一流营商环境建设，全面贯彻外商投资法，在要素获取、资质许可、政府采购、标准制定中贯彻“内外资一致”原则，依法平等保护外资等各类所有制企业和企业家合法权益。二是进一步完善制造业重点外资项目服务保障机制，积极协调解决重点外资企业项目落地和运行中存在的困难，增强外商在华投资信心。三是认真执行《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，引导外资投向先进制造、节能环保等领域，投向我国中西部和东北地区，进一步提升吸引外资质量，优化外资布局，做好制造业利用外资工作。

(责编：申佳平、陈键)

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