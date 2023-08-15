原标题：斗鱼发布二季报：利润增至6140万元

北京时间8月14日，斗鱼发布了2023年第二季度未经审计的财务报告。财报数据显示，斗鱼第二季度移动端平均MAU环比增长至5030万，付费用户为400万，总营收为13.92亿元，其中直播收入12.58亿元，广告及其他收入达1.34亿元，同比增长了106.5%。该季度，斗鱼毛利润1.89亿元，对应毛利润率13.6%。非美国通用会计准则下，净利润增长至6140万元，同比大幅增长161%。

盈利能力持续增强，离不开斗鱼持续践行的精细化运营策略。斗鱼创始人、CEO陈少杰在财报中指出，“2023 年第二季度，我们持续构建健康可持续的游戏社区生态，重视核心用户的运营，打造更多互动性强的高质量内容，促进社区互动，提升用户体验。同时，我们一方面加强与游戏厂商的深度互惠合作，另一方面减少推广获客的营销投入，通过不断更新的优质游戏内容供给、丰富的平台运营活动和营收产品的升级，保持了平台核心优质用户的稳定。未来，我们将继续执行‘以游戏为核心的多元化内容生态平台’的发展战略，致力于优质内容的生产和产品模式的创新，同时探索新的增长点，通过稳健的业务发展继续巩固公司在国内游戏内容行业中的综合竞争力和领先地位。”

持续发力精品内容打造，构建健康可持续的社区生态

第二季度，斗鱼持续围绕游戏、赛事、泛娱乐打造精品内容，吸引和留存高质量用户。

在构建多元化赛事体系方面，斗鱼第二季度转播了英雄联盟LPL春季赛、王者荣耀KPL春季赛、和平精英PEL春季赛、穿越火线职业联赛CFPL夏季赛、CSGO Blast Major等超过20场官方大型电竞赛事。其中LPL版权的回归，再度点燃了英雄联盟玩家的观赛热情，王牌赛事衍生节目《这场怎么说》关注度也再创新高，获得了全网超过2亿的讨论量，再次证明了斗鱼对大型热门赛事内容的制作能力。

生态健康度提升方面，斗鱼也在二季度完成了平台内容管理和审核机制的全面优化，新增和细化了三十余项审核标准，提升了内容监测和过滤处置等技术能力，构建了更加良性的社区生态，为用户提供了更加优质的内容和服务。

提升游戏内容互动性，创新联运新模式拓展商业化

第二季度，新款游戏和重磅游戏陆续密集上线，作为游戏宣发推广的主力阵地，斗鱼加大相关游戏板块的内容布局，且与游戏厂商保持紧密合作，通过推广引流、内容搭建、赛事活动等多个维度，提升站内流量和互动，探索全新的商业化空间。

在米哈游备受瞩目的新品《崩坏：星穹铁道》推广期，斗鱼《崩坏：星穹铁道》专区新游体验、攻略教学、趣味瞬间等直播内容丰富，版本更新节点日均开播数超1万，位列行业前列。与此同时，斗鱼也结合游戏的二次元社交属性，每月推出超过10场直播活动，通过“平台-活动-主播”的转化链路释放流量，从而在生态层面给予游戏产品大量的曝光机会。

在线上推广取得亮眼成绩的基础上，斗鱼也作为唯一一家直播平台受邀参与了米哈游“miYoSummer”线下漫展。斗鱼结合《崩坏：星穹铁道》游戏元素搭建线下展台“萌鱼北站”，现场斗鱼主播与游戏Coser十分吸睛，引发海量现场用户与米哈游官方Coser前来打卡，覆盖核心二次元用户超3万人。“线上+线下”的全方位布局，成功提升了斗鱼在二次元圈层中的影响力。

减少低毛利营销投入，升级付费产品提升运营效率

第二季度，在行业降本增效的大背景下，斗鱼凭借对低毛利营销和部分营收活动的理性缩减，对传统礼物打赏体系、创新会员业务体系完善升级，使平台营收侧运营效率大幅提升。

为了向用户提供更好的付费体验，斗鱼一方面在“贵族”用户身份体系的基础上，全新上线了“至尊”用户身份体系，设置了七个荣耀档位，拥有至尊身份即可享受尊贵身份标识、炫酷进场座驾、专属大客户服务等专属特权。另一方面，也进一步完善了全平台和游戏单分区两套会员权益体系，推出了“可定制音效礼物”等创新型特权礼物，并在日常运营中尝试将两套体系进行联动，根据不同游戏特性为用户提供多样化的会员福利，进一步增强了用户活跃度和付费意愿。据了解，具有特定价值的会员服务，吸引了更多高质量用户在平台消费，因此斗鱼用户季度平均ARPPU同比环比均保持着良性增长。

游戏特定会员收入的提升，推动了平台其他收入的增长。第二季度，斗鱼广告和其他收入较去年同期实现了翻番，同比增长106.5%至1.34亿元。从平台整体财务指标上看，斗鱼优化营收产品结构的成果也非常显著：第二季度，斗鱼总营收13.92亿元，毛利润为1.89亿元，对应毛利率为13.6%，环比提升1.7个百分点。非美国通用会计准则下实现净利润6140万元，是2022年同期的2.6倍。

持续性盈利预示着斗鱼已经找到健康增长的新引擎。斗鱼财务副总裁曹昊表示，未来，斗鱼将在维持核心业务稳定运营的基础上，探索新的变现方式，着力于平台的长期发展，努力为股东带来长期价值。

财报显示，截至2023年6月30日，斗鱼拥有现金等价物、限制性现金以及短期和长期银行定期存款70.56亿元人民币。（金伟）

(责编：曹淼、李源)

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