人民网记者 乔雪峰

汽车客运站是提供道路客运服务的重要基础设施，具有旅客集散、票务服务、运输组织、安全管理等功能，承担了旅客实名制管理、安检、反恐防范等公益性服务，长期以来在服务保障公众出行中发挥了重要作用。

近年来，受公众出行习惯变化、客运服务结构优化升级等因素影响，客运站客流大幅下滑，设施利用效率明显降低，客运站服务供给结构性矛盾凸显，转型发展需求日益迫切。

为了加快推动客运站转型发展，保障道路客运行业健康有序发展，服务旅客安全便捷出行。近日，交通运输部、文化和旅游部、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局、国铁集团等11部门联合印发了《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》（以下简称《通知》）。交通运输部相关负责人对此表示，未来将着力推动汽车客运站转型发展，加快构建网络化、便捷化、多元化的客运站点服务体系，不断满足人民群众美好出行需要。

中国道路运输协会会长王丽梅表示，《通知》的出台，及时回应全国广大汽车客运站转型发展的深切诉求，全面提出了加快构建网络化、便捷化、多元化的汽车客运站点服务体系，充分体现政府主管部门对行业健康平稳运行、重塑行业发展信心、推动行业转型升级的高度重视，必将对盘活汽车客运站现有资源，通过优化调整、拓展服务、合理开发，更好地满足人民群众美好出行需要发挥重要作用。

我国汽车客运站已进入新发展阶段

随着我国综合立体交通网持续完善，高铁、民航及私家车、网约车等交通方式加速发展，道路客运虽发挥着基础性作用，但客运量降幅明显。2022年，我国营运性道路客运车辆完成客运量35.46亿人次，占全国客运总量比重为63.5%，相较2015年下降20个百分点。

交通运输部科学研究院院长周晓航指出，受客运服务供给优化升级、公众出行习惯变化的大趋势影响，客运行业内外环境发生深刻变化，汽车客运站已进入新发展阶段。其供给结构、发展模式和增长动力都将发生调整。

对此，王丽梅表示，汽车客运站要优化布局结构、找准自身定位，打造与火车站、机场、客运码头一体衔接的综合客运枢纽，通过分析客流特点，在满足道路客运服务基础功能的前提下，按照合理适用、应急有备的原则，适度缩减服务设施设备规模，优化服务功能区划，以提高资源利用效率、降低运行成本；要主动探索在高校、商超、医院等客流集中地设立停靠点，争取地方扶持政策，以模式创新融入综合运输体系建设之中，发挥汽车客运站连点成线、连线成网的串联衔接作用。

功能单一成制约汽车客运站发展短板

随着人民生活水平提高，旅客出行倾向于选择更便捷舒适、更私密的交通方式。以2023年春运为例，自驾出行量占全社会人员流动量的66.3%，较2019年提高了19个百分点。同时，多地加快推进城际城乡客运公交化进程，更多旅客不需进站乘车。

王丽梅指出，当前，汽车客运站功能较为单一已经成为制约发展的明显短板，《通知》用了两个“拓展”强调了“扩功能”的重要性。汽车客运站要认真研究国家有关促进交旅融合、旅客联程运输、客货邮融合、新能源等发展鼓励政策，立足现有资源、结合地域条件，通过建设旅游集散中心，完善旅游目的地直通车网络，强化运游融合服务功能。

王丽梅表示，通过设置铁路无轨站、城市候机楼加强旅客联程运输服务功能，通过建设统一分拣中心，拓展货运物流、邮政快递等业务，通过建设充换电基础设施，加强道路客运、公共交通、出租等新能源车辆运营服务保障功能，发挥汽车客运站一站多业、一点多能、一网多用的综合服务作用。

个性化、差异化、品质化运输服务已成客运站发展趋势

“人民群众对美好出行需求日益旺盛。” 周晓航表示，随着人民生活水平的不断提高，旅客对品质化、多样化、个性化的出行需求日益迫切，要求道路客运提供更多品类丰富、方式可选的品质化出行服务。

《交通强国建设纲要》明确构建现代综合交通运输体系，打造“全国123出行交通圈”的目标，要求道路客运回归合理定位，加强与铁路、民航等各种运输方式的衔接，最大程度延伸综合运输网络覆盖范围，当好综合运输体系的“神经末梢”和“连接件”。

周晓航进一步表示，新一轮科技革命和产业变革深入发展，为道路客运新业态、新模式、新经济发展创造了客观条件，要求道路客运加速推进技术升级，重构出行服务链，推动客运服务与产业链上下游、前后向融合发展。

党的二十大报告提出推进以人为核心的新型城镇化，全面推进乡村振兴。对此，周晓航表示，这就要求道路客运提供城际快速化、便捷化、舒适化的出行服务，深入推进城乡客运服务一体化进程，提升城乡交通运输公共服务均等化水平。

王丽梅同样表示，公众出行需求在变，个性化、差异化、品质化运输服务已成为发展趋势，定制化、便捷化、精细化成为道路客运服务的重要特点。《通知》提出要推动汽车客运站转型升级，旨在保证其公益性服务性基础上，通过自身的优化调整与未来的道路客运服务形式有机结合，实现服务升级。“这要求汽车客运站在做好基础民生运输服务保障前提下，重点做好定制客运、旅游客运等专业化服务，为电商销售、酒店住宿、汽车租赁、驾驶培训、汽车后市场提供多元化服务。”

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经