人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

打造网络化、便捷化、多元化综合客运枢纽 我国汽车客运站将迎新发展

人民网记者 乔雪峰
2023年08月15日16:33 | 来源：人民网
小字号

汽车客运站是提供道路客运服务的重要基础设施，具有旅客集散、票务服务、运输组织、安全管理等功能，承担了旅客实名制管理、安检、反恐防范等公益性服务，长期以来在服务保障公众出行中发挥了重要作用。

近年来，受公众出行习惯变化、客运服务结构优化升级等因素影响，客运站客流大幅下滑，设施利用效率明显降低，客运站服务供给结构性矛盾凸显，转型发展需求日益迫切。

为了加快推动客运站转型发展，保障道路客运行业健康有序发展，服务旅客安全便捷出行。近日，交通运输部、文化和旅游部、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局、国铁集团等11部门联合印发了《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》（以下简称《通知》）。交通运输部相关负责人对此表示，未来将着力推动汽车客运站转型发展，加快构建网络化、便捷化、多元化的客运站点服务体系，不断满足人民群众美好出行需要。

中国道路运输协会会长王丽梅表示，《通知》的出台，及时回应全国广大汽车客运站转型发展的深切诉求，全面提出了加快构建网络化、便捷化、多元化的汽车客运站点服务体系，充分体现政府主管部门对行业健康平稳运行、重塑行业发展信心、推动行业转型升级的高度重视，必将对盘活汽车客运站现有资源，通过优化调整、拓展服务、合理开发，更好地满足人民群众美好出行需要发挥重要作用。

我国汽车客运站已进入新发展阶段

随着我国综合立体交通网持续完善，高铁、民航及私家车、网约车等交通方式加速发展，道路客运虽发挥着基础性作用，但客运量降幅明显。2022年，我国营运性道路客运车辆完成客运量35.46亿人次，占全国客运总量比重为63.5%，相较2015年下降20个百分点。

交通运输部科学研究院院长周晓航指出，受客运服务供给优化升级、公众出行习惯变化的大趋势影响，客运行业内外环境发生深刻变化，汽车客运站已进入新发展阶段。其供给结构、发展模式和增长动力都将发生调整。

对此，王丽梅表示，汽车客运站要优化布局结构、找准自身定位，打造与火车站、机场、客运码头一体衔接的综合客运枢纽，通过分析客流特点，在满足道路客运服务基础功能的前提下，按照合理适用、应急有备的原则，适度缩减服务设施设备规模，优化服务功能区划，以提高资源利用效率、降低运行成本；要主动探索在高校、商超、医院等客流集中地设立停靠点，争取地方扶持政策，以模式创新融入综合运输体系建设之中，发挥汽车客运站连点成线、连线成网的串联衔接作用。

功能单一成制约汽车客运站发展短板

随着人民生活水平提高，旅客出行倾向于选择更便捷舒适、更私密的交通方式。以2023年春运为例，自驾出行量占全社会人员流动量的66.3%，较2019年提高了19个百分点。同时，多地加快推进城际城乡客运公交化进程，更多旅客不需进站乘车。

王丽梅指出，当前，汽车客运站功能较为单一已经成为制约发展的明显短板，《通知》用了两个“拓展”强调了“扩功能”的重要性。汽车客运站要认真研究国家有关促进交旅融合、旅客联程运输、客货邮融合、新能源等发展鼓励政策，立足现有资源、结合地域条件，通过建设旅游集散中心，完善旅游目的地直通车网络，强化运游融合服务功能。

王丽梅表示，通过设置铁路无轨站、城市候机楼加强旅客联程运输服务功能，通过建设统一分拣中心，拓展货运物流、邮政快递等业务，通过建设充换电基础设施，加强道路客运、公共交通、出租等新能源车辆运营服务保障功能，发挥汽车客运站一站多业、一点多能、一网多用的综合服务作用。

个性化、差异化、品质化运输服务已成客运站发展趋势

“人民群众对美好出行需求日益旺盛。” 周晓航表示，随着人民生活水平的不断提高，旅客对品质化、多样化、个性化的出行需求日益迫切，要求道路客运提供更多品类丰富、方式可选的品质化出行服务。

《交通强国建设纲要》明确构建现代综合交通运输体系，打造“全国123出行交通圈”的目标，要求道路客运回归合理定位，加强与铁路、民航等各种运输方式的衔接，最大程度延伸综合运输网络覆盖范围，当好综合运输体系的“神经末梢”和“连接件”。

周晓航进一步表示，新一轮科技革命和产业变革深入发展，为道路客运新业态、新模式、新经济发展创造了客观条件，要求道路客运加速推进技术升级，重构出行服务链，推动客运服务与产业链上下游、前后向融合发展。

党的二十大报告提出推进以人为核心的新型城镇化，全面推进乡村振兴。对此，周晓航表示，这就要求道路客运提供城际快速化、便捷化、舒适化的出行服务，深入推进城乡客运服务一体化进程，提升城乡交通运输公共服务均等化水平。

王丽梅同样表示，公众出行需求在变，个性化、差异化、品质化运输服务已成为发展趋势，定制化、便捷化、精细化成为道路客运服务的重要特点。《通知》提出要推动汽车客运站转型升级，旨在保证其公益性服务性基础上，通过自身的优化调整与未来的道路客运服务形式有机结合，实现服务升级。“这要求汽车客运站在做好基础民生运输服务保障前提下，重点做好定制客运、旅游客运等专业化服务，为电商销售、酒店住宿、汽车租赁、驾驶培训、汽车后市场提供多元化服务。”

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
打造网络化、便捷化、多元化综合客运枢纽 我国汽车客运站将迎新发展
　　汽车客运站是提供道路客运服务的重要基础设施，具有旅客集散、票务服务、运输组织、安全管理等功能，承担了旅客实名制管理、安检、反恐防范等公益性服务，长期以来在服务保障公众出行中发挥了重要作用。 近年来，受公众出行习惯变化、客运服务结构优化升级等因素影响，客运站客流大幅下滑，设施利用效率明显降低，客运站服务供给结构性矛盾凸显，转型发展需求日益迫切。…
前7月我国汽车行业工业增加值保持较快增长
　　人民网北京8月15日电 （记者王连香）据中汽协会数据微信公众号消息，2023年1至7月，我国工业生产持续稳定恢复，汽车行业工业增加值保持较快增长。 图片来源：中汽协会数据微信公众号 2023年7月，汽车制造业工业增加值同比增长6.2%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部