张丽玮

原标题：浙江：为何中东欧项目“钟情”余姚这家产业园

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年间，浙江省各地“一带一路”朋友圈不断扩大。作为“制造大市”，宁波余姚市打出一张“王牌”——中国—中东欧国际产业合作园。

据统计，自2020年6月10日揭牌成立以来，中国—中东欧国际产业合作园已签约总投资超750亿元的项目134个，总投资超681亿元的114个项目开工建设或投产。其中，签约中东欧项目11个，总投资近63亿元。

为何中东欧企业家选择将项目落户余姚？也许两个故事可以说明原因。

中国—中东欧国际产业合作园航拍图。中国—中东欧国际产业合作园供图

故事一：“我把家搬到了余姚”

“现在，我是一名新余姚人。我把原来北京住处的电视机都搬过来了。”在中东欧国际会客厅内，宁波保加华生物材料有限公司董事长兼总经理Desislav喝着咖啡，讲述他和余姚之间的故事。

Desislav来自保加利亚，此前在北京定居10年。在保加利亚驻上海总领事馆领事牵线下，他和余姚有了第一次接触。Desislav从事的是可降解材料方面的研究，当得知余姚素有“中国塑料城”之称，庞大的产业基础吸引他前往一看。

通过实地走访，余姚的营商环境和产业优势让Desislav定下在此办企的决心。2023年1月，保加利亚独资项目——宁波保加华生物材料有限公司成功完成在余姚的工商注册和银行开户手续，正式落地于中国—中东欧国际产业合作园。据悉，这个项目是继匈牙利、爱沙尼亚和波兰之后，在该园区落户的第四个中东欧国家项目。

Desislav讲述在余姚的创业故事。人民网记者 张丽玮摄

资金是创立企业最重要的要素。园区成立资金总规模达126.7亿元的产业基金5支，采取“基金创投+孵化”的发展模式，重点投资落户园区的中东欧技术领先性及高成长性项目。为方便项目快速落地，中国—中东欧国际产业合作园通过建设占地250亩的中东欧中小企业集聚区，实现中东欧企业“拎包入住”。

对从中东欧国家引进的高端人才，落实外国人出入境12条新政；对各类引进人才在园区购房、购车给予专项补贴；帮助解决各类人才及其配偶、子女办理签证、通关等手续……除了为企业落地提供的各类配套政策外，园区还持续优化专员联企制度，精准高效解决企业困难。

最打动Desislav的是余姚人的热情。在采访过程中，Desislav多次赞扬“余姚的人很好”，这也让他萌生了在余姚定居的想法。为解决Desislav购房过程中遇到的沟通问题，园区主动安排翻译全程陪同，带着Desislav看楼盘。也正是这份真诚，再次让Desislav肯定了在余姚办企的正确性。

Desislav研发的可降解材料制品。人民网记者 张丽玮摄

现如今，走进宁波保加华生物材料有限公司厂房，可以看到生产生物塑料的机器正在进行最后的调试。这些塑料的原材料为可降解材料乳酸杆菌、玉米秸秆等，保障了产品环保属性。

依托余姚市塑料、小家电等优势产业，园区为保加利亚生物可降解材料项目对接本地产业。“预计年产能可达1000万元！如果开足马力去生产，产能会更多。中国市场很大，我对未来发展很有信心。”Desislav说。

故事二：组团出海，优中选优

落地项目精益求精，是中国—中东欧国际产业合作园自成立以来便定下来的标准。一直以来，园区瞄准世界500强、全球“隐形冠军”企业等，开展精准靶向招商，着力引进投资规模大、发展效益好、产业带动强的“大优强、绿新高”项目。

随着疫情防控平稳转段，中国—中东欧国际产业合作园梳理了前几年有合作意向的国外项目，制定了一次出国考察行。2023年4月，余姚经贸代表团去匈牙利、斯洛文尼亚等国考察全球“隐形冠军”企业，洽谈深化经贸合作路径。

“最近几年，不少国外项目找到我们产业园，希望双方能开展合作。为保障落地项目优良，我们还是决定在前期沟通的基础上，通过实地考察，现场去评估项目可行性。”中国—中东欧国际产业合作园招商负责人褚张蓉说。

代表团此次出行收获满满，不仅与斯洛文尼亚的一家科技领军企业签署合作备忘录，并且促成宁波“牵手”中东欧再添产业合作、科技创新、海外交流的平台——宁波中东欧（布达佩斯）创新基地正式揭牌。

褚张蓉介绍，揭牌当天，中国—中东欧国际产业合作园与与匈牙利、斯洛文尼亚、塞尔维亚等国家的5个项目签约，涉高端制造、信息技术、生物医药和虚拟现实等领域，这与园区的产业定位相契合。

标准化厂房，让企业可“拎包入住”。人民网记者 张丽玮摄

中国—中东欧国际产业合作园以“4+1”产业为基础，重点引进新能源、新材料、数字经济、高端装备、生命健康等产业项目。如在布达佩斯签约的项目中，匈牙利VRPark项目属于数字经济。身临其境、体验感棒、互动性强……在匈牙利，通过切身体验后，余姚经贸代表团对该项目的先进性表示了一致认同。

该项目落地后如何规划？褚张蓉介绍：“该项目成功引进，对国内数字游戏体验将是一次全新升级，余姚也将成为该企业产品新技术全球发布地。我们会在余姚打造一个围绕虚拟现实组织的游乐园，带动相关数字产业向余姚集聚。”

“走出去”与“请进来”齐头并进。在“走出去”的同时，中国—中东欧国际产业合作园积极参加欧盟研究与创新中心网络研讨会等活动，大力推介园区政策和企业，主动对接国外项目资源并邀请项目方实地考察。园区已与匈牙利、斯洛文尼亚、保加利亚等驻华使领馆，中国驻匈牙利大使馆科技处、欧洲创新与技术组织、匈牙利欧侨科技产业园、塞尔维亚MINDPARK科技园、斯洛伐克投资促进局等机构和人员建立了良好联系。

中东欧国际会客厅为外籍人才落户园区提供办公、休闲便利。中国—中东欧国际产业合作园供图

在余姚，项目来得了、落得下、能发展，也是外籍企业家青睐中国—中东欧国际产业合作园的重要原因。据悉，为助推中东欧优质项目落地，园区推出了“中东欧专项政策”等一系列综合配套措施，不仅建有中东欧中小企业集聚区、中东欧国际会客厅、标准厂房等，还提高补助针对性，给予中东欧项目最高500万元资金补助，对生产设备给予最高50%的一次性补助，对研发投入给予最高80%的一次性补助。

目前，中东欧创新基地已累计推荐接洽项目64个，被授牌宁波市十大“中国—中东欧合作示范区示范基地”。

站在新起点，中国—中东欧国际产业合作园正多方聚力，努力打造成为宁波对外开放的桥头堡，打造成浙江主动融入中国—中东欧国家经贸合作的排头兵。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经