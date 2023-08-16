人民网 李栋 朴馨语

原标题：千锤百炼青锋出 广东阳江刀剪制造业“出海记”

广东阳江有“三宝”：小刀、漆器和豆豉。阳江的故事离不开刀剪，刀剪制造业借助共建“一带一路”发展契机，写就了阳江故事的开篇。

阳江，地处广东省西南沿海，扼粤西要冲，凭借独特的地理优势，为当地制造业企业“走出去”提供了发展机遇。近年来，面对新的市场环境和消费需求，阳江刀剪业“借船出海”，不断向上下游延伸，加速形成了产业链完整、产品品类丰富的规模化特色产业集群，走出了一条行业高质量发展之路。

世界刀具看中国，中国刀具看阳江。走进阳江十八子集团厂区的锻造车间，刀具生产线一片繁忙。刀具在生产线上经过开料、调直、热处理、回火、抛磨、开刃等20多道工序，一把把精美的刀具即将远销亚、欧、美、非等洲的20多个国家和地区。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年，既是时间跨度，更是奋进历程。“这几年，海外业务不断延伸，生产规模也逐年扩大。”十八子集团外贸部经理李孔灵告诉人民网记者，国外消费者偏爱质感好、持久耐用的刀具，凭借企业对国外消费市场的不断摸索，近几年海外销量额不断上涨。

十八子集团外贸部经理李孔灵接受人民网记者采访。刘盈华摄

“你看，这类畅销刀具在国外市场能卖到10美元-20美元。”李孔灵站在产品展示柜前介绍说，因为共建“一带一路”倡议的提出，不仅助力了中国企业加速出海，也吸引了国外客商来中国学习并体验阳江小刀制作这项非遗技术。

阳江刀剪制造企业的出海过程并非一帆风顺。李孔灵回忆说，2016年初，十八子品牌对国际市场销售状况进行了评估，发现欧美发达国家厨用刀具、厨具的市场份额90%以上都被当地历史悠久的品牌所占据，“打入国外市场并让外国消费者所接受并非易事。”

“想要在国际市场快速发展就得另辟新路径。”李孔灵介绍，共建“一带一路”倡议的提出，把十八子的注意力引导到沿线国家的市场新疆域中，“企业上下研判的结论是大有可为、前景无量。”

李孔灵介绍，以现在位于德国杜塞尔多夫的大客户为例，中国制造的产品凭借质量过硬、使用方便等优势，逐渐赢得了德国消费群体的认可，“当地一年的交易金额就达700万美元。”

李孔灵给人民网记者出示了几组数据：2021年海外销售额1.5亿元；2022年海外销售额1.1亿元，产品销售渠道已涵盖波兰、奥地利、捷克等多个“一带一路”沿线国家……“喜人数据的背后，是得益于搭乘‘一带一路’的快车的结果，让企业发展肉眼可见，我们对接下来海外业务的拓展信心更足。”李孔灵说。

现如今，作为“中国刀剪之都”的阳江已囊括了中国菜刀中心、中国剪刀中心、中国小刀中心、中国美容化妆工具中心、中国脚轮中心、中国脚手架中心等诸多“硬核”称号。

据统计，2022年，阳江五金刀剪行业市场主体近万户，行业产值超过550亿元，营业收入超过2000万元以上企业有108家，亿元以上25家，从业人员近20万人，产值和出口量分别约占全国的75%和85%。

“下一步，我们将试点在更多的‘一带一路’沿线国家和地区开展业务，用我们的品牌优势和当地经销商融合，让十八子品牌在更多的地方落地生根，茁壮成长。”李孔灵对产品未来的出海前景信心满满。

夕阳西下，挥手告别，走出十八子集团厂区，大门上的一副对联映入眼帘：鹏程万里兴伟业 鸿运千秋展宏图。阳江刀剪制造企业的出海故事还在续写。（实习生刘盈华对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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