人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一带一路 大道同行

千锤百炼青锋出 广东阳江刀剪制造业“出海记”

人民网 李栋 朴馨语
2023年08月16日09:34 | 来源：人民网
小字号

原标题：千锤百炼青锋出 广东阳江刀剪制造业“出海记”

　　广东阳江有“三宝”：小刀、漆器和豆豉。阳江的故事离不开刀剪，刀剪制造业借助共建“一带一路”发展契机，写就了阳江故事的开篇。

　　阳江，地处广东省西南沿海，扼粤西要冲，凭借独特的地理优势，为当地制造业企业“走出去”提供了发展机遇。近年来，面对新的市场环境和消费需求，阳江刀剪业“借船出海”，不断向上下游延伸，加速形成了产业链完整、产品品类丰富的规模化特色产业集群，走出了一条行业高质量发展之路。

　　世界刀具看中国，中国刀具看阳江。走进阳江十八子集团厂区的锻造车间，刀具生产线一片繁忙。刀具在生产线上经过开料、调直、热处理、回火、抛磨、开刃等20多道工序，一把把精美的刀具即将远销亚、欧、美、非等洲的20多个国家和地区。

　　今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年，既是时间跨度，更是奋进历程。“这几年，海外业务不断延伸，生产规模也逐年扩大。”十八子集团外贸部经理李孔灵告诉人民网记者，国外消费者偏爱质感好、持久耐用的刀具，凭借企业对国外消费市场的不断摸索，近几年海外销量额不断上涨。

十八子集团外贸部经理李孔灵接受人民网记者采访。刘盈华摄

十八子集团外贸部经理李孔灵接受人民网记者采访。刘盈华摄

　　“你看，这类畅销刀具在国外市场能卖到10美元-20美元。”李孔灵站在产品展示柜前介绍说，因为共建“一带一路”倡议的提出，不仅助力了中国企业加速出海，也吸引了国外客商来中国学习并体验阳江小刀制作这项非遗技术。

　　阳江刀剪制造企业的出海过程并非一帆风顺。李孔灵回忆说，2016年初，十八子品牌对国际市场销售状况进行了评估，发现欧美发达国家厨用刀具、厨具的市场份额90%以上都被当地历史悠久的品牌所占据，“打入国外市场并让外国消费者所接受并非易事。”

　　“想要在国际市场快速发展就得另辟新路径。”李孔灵介绍，共建“一带一路”倡议的提出，把十八子的注意力引导到沿线国家的市场新疆域中，“企业上下研判的结论是大有可为、前景无量。”

　　李孔灵介绍，以现在位于德国杜塞尔多夫的大客户为例，中国制造的产品凭借质量过硬、使用方便等优势，逐渐赢得了德国消费群体的认可，“当地一年的交易金额就达700万美元。”

　　李孔灵给人民网记者出示了几组数据：2021年海外销售额1.5亿元；2022年海外销售额1.1亿元，产品销售渠道已涵盖波兰、奥地利、捷克等多个“一带一路”沿线国家……“喜人数据的背后，是得益于搭乘‘一带一路’的快车的结果，让企业发展肉眼可见，我们对接下来海外业务的拓展信心更足。”李孔灵说。

　　现如今，作为“中国刀剪之都”的阳江已囊括了中国菜刀中心、中国剪刀中心、中国小刀中心、中国美容化妆工具中心、中国脚轮中心、中国脚手架中心等诸多“硬核”称号。

　　据统计，2022年，阳江五金刀剪行业市场主体近万户，行业产值超过550亿元，营业收入超过2000万元以上企业有108家，亿元以上25家，从业人员近20万人，产值和出口量分别约占全国的75%和85%。

　　“下一步，我们将试点在更多的‘一带一路’沿线国家和地区开展业务，用我们的品牌优势和当地经销商融合，让十八子品牌在更多的地方落地生根，茁壮成长。”李孔灵对产品未来的出海前景信心满满。

　　夕阳西下，挥手告别，走出十八子集团厂区，大门上的一副对联映入眼帘：鹏程万里兴伟业 鸿运千秋展宏图。阳江刀剪制造企业的出海故事还在续写。（实习生刘盈华对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央气象台：青海甘肃四川西部等地有中到大雨
　　人民网北京8月16日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，未来三天，青海东部和南部、甘肃东部、川西高原北部等地部分地区有小到中雨，局地有大雨或暴雨。此外，江南中南部、华南、云南、台湾岛等地多分散性强降水，局地有大到暴雨。…
推动消费提质！县域商业“三年施工图”来了
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部