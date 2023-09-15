9月13日，中国一汽与Mobileye在吉林举行谅解备忘录签署仪式。仪式上，中国一汽党委常委、副总经理梁贵友和Mobileye执行副总裁Nimrod Nehushtan作为双方代表完成本次协议签署。由此，双方将建立全新的合作伙伴关系，并继续发挥各自在软件硬件、技术产品等方面的行业优势，将技术与产品相结合，赋予用户高效美好的出行体验。

签约仪式现场。（受访者供图）

中国一汽方面介绍，公司始终致力为用户创建美妙出行、美好生活，打造世界一流、绿色智能、消费者热爱的移动出行服务公司。在70年的发展历程中，公司持续推进技术创新和服务升级，不断刷新用户体验的新高度。Mobileye一直以来则用世界知名的计算机视觉、人工智能、地图和数据分析专业知识，以其自动驾驶和驾驶员辅助技术引领着出行革命，是提供基于视觉系统分析和数据处理研发高级驾驶辅助系统和自动驾驶解决方案的全球先行者。此次合作将超越传统伙伴关系的界限，深度携手，共同探索更多智慧交通及智能驾驶解决方案。可以预见，更加强势的尖端创新能力也将助力中国一汽树立全新的行业标杆。

据悉，当前中国一汽正加速推进智能化战略，基于本次谅解备忘录的签署，中国一汽将在自身过硬的创新能力基础上，充分整合合作伙伴的软件和算法优势，力求为用户带来更多突破性体验，构建更高级，更便捷的新时代智能出行体验。

(责编：董童、李源)

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