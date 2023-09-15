高大的油脂储罐、小麦筒仓、机械楼排列在一起，食用油灌装生产线、面粉加工生产线等设备有序布设。走进位于兰州新区的益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司，绿色的地板上一尘不染，工人们正在岗位上忙碌着。

“兰州新区管委会对于企业的服务十分贴心，我们作为外商投资企业，真真切切感受到了‘放管服’改革提质增效和大部分政务服务事项‘最多跑一次’‘不来即享’等服务。我们在兰州新区的建设项目正受益于这种高效能的服务，才得以快速建成投产。”益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司有关负责人表示，“除此之外，区位优势明显也是我们选择兰州新区的重要原因。”

益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司内，工人们正在生产线上忙碌着。人民网记者 王文嘉摄

据了解，益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司积极与共建“一带一路”国家的企业开展粮油以及农产品进口贸易活动。公司生产所需的印度尼西亚起酥油就是通过西部陆海新通道运抵兰州新区，货量从最初的每月50至60吨增长到现在的每月500吨左右。如今，该公司正积极开拓市场，货物进口量也在逐步增加，来自哈萨克斯坦的亚麻籽正源源不断运抵兰州新区加工后输送至周边区域。

兰州新区综合保税区。兰州新区党工委办公室供图

近年来，兰州新区紧盯国家赋予“向西开放的重要战略平台”战略定位，充分发挥兰州新区座中六联的区位优势，积极参与“一带一路”建设，不断拓展对外开放的深度和广度，打造空港、陆港和综保区“三位一体”对外开放平台。先后开通至中亚、南亚、欧洲的运输通道，积极融入西部陆海新通道建设，常态化运行中欧、中亚、南亚、西部陆海新通道国际货运班列，通达范围遍及德国、俄罗斯、白俄罗斯、印度尼西亚、尼泊尔、印度、老挝、泰国等20多个国家和地区。

据介绍，兰州新区进口货物主要有哈萨克斯坦亚麻籽、玉米、大麦，印度铁矿粉、俄罗斯木材、乌兹别克斯坦葡萄干等；出口货物主要有风电设备、汽车配件和兰州新区制造的工业机械设备等。物流通道紧紧围绕产业服务，形成了“国际货运班列促贸易发展、贸易发展促产业扩容”的良性循环。

同时，兰州新区利用口岸平台大力发展通道经济，建成运营了“一区两港一通道”立体化开放平台。通过“口岸+通道+产业”发展模式，不断深化区港联动，大力发展“临空”“临铁”经济。航空口岸形成了“东盟-兰州-南亚”货运网络体系，累计开通运营9条国内、17条国际货运航线。铁路口岸中欧、中亚、中老、西部陆海贸易新通道国际货运班列常态化运营，通达哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯、老挝等20多个国家和地区。

2023年3月9日，兰州新区首趟数字化“中吉乌”国际多式联运货运班列发车。兰州新区党工委办公室供图

“兰州新区坚持先行先试，营商环境不断优化，开放平台功能持续发挥，口岸经济稳步增长，综合保税区产业呈现多元化发展，对外合作交流进一步扩大，获批国家进口贸易促进创新示范区、国家加工贸易梯度转移重点承接地、国家外贸转型升级基地（石油装备）、甘肃省外贸转型升级基地（专业化工）。目前与60多个国家和地区建立了贸易合作关系，初步形成了石油装备制造、粮油加工、木材加工、电子产品加工、机械设备制造等产业发展集群，以更大魄力、在更高起点上推进对外开放。”兰州新区商务和文化旅游局有关负责人表示。

“公司对在兰州新区发展十分有信心，我们将充分利用‘一区一港一口岸一通道’立体化开放平台，打造中亚农产品加工中心、分拨中心和仓储物流中心，推动粮油精深加工，做大做强粮油产业，促进当地经济发展。”益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司有关负责人说。

统计数据显示，自2015年首发至今，兰州新区铁路口岸累计到发国际班列835列。今年以来，兰州新区新开辟国际货运班列特色线路5条，首次打通塔吉克斯坦金精粉进口通道，首次发运数字化“中吉乌”国际多式联运班列、加拿大和澳大利亚进口小麦班列，开辟“兰州－印度孟买”陆海多式联运南亚班列新线路。1至8月，兰州新区累计到发国际货运班列175列，同比增长22.4%。

向西开放抢抓“一带一路”新机遇，兰州新区正扬帆起航。（王喆、张璐璐、许峥、王文嘉）

(责编：卫嘉、姚奕)

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