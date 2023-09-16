新华社记者姜琳、王晖

原标题：培养更多能工巧匠、大国工匠——我国加快推进新时代高技能人才队伍建设

技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要力量。按照党的二十大提出的努力培养造就更多大国工匠、高技能人才的要求，我国加快推进新时代高技能人才队伍建设。

记者15日从人力资源社会保障部获悉，目前我国技能人才总量已超2亿人，占就业人员总量26%以上；高技能人才超过6000万人。各类技能人才活跃在生产一线和创新前沿，成为推动高质量发展的重要力量。

2023年9月14日，世界技能大赛机电一体化项目中国队技术指导专家兼教练组组长翟津，在指导学生使用机械设备。新华社记者 李然 摄

技能人才发展通道不断畅通——

“实施‘新八级工’制度后，我们团队有两人被认定为首席技师，5人被认定为特级技师，公司每月分别发放技能津贴6000元、3000元，总体收入比原来翻了一倍。”中石油西南油气田公司重庆气矿首席技师刘辉说。

2022年，人力资源社会保障部印发《关于健全完善新时代技能人才职业技能等级制度的意见（试行）》，将原有的五级技能等级延伸为八级，在打破成长“天花板”、拓宽技能人才发展晋升通道的同时，还建立与职业技能等级相匹配的岗位绩效工资制，促进实现多劳者多得、技高者多得。

2023年6月8日，中国一汽研发总院高级技师杨永修（右）在检查试制零部件的精度。他攻克了高端发动机精密制造过程中的多项难关，获得全国技术能手、全国五一劳动奖章等多项荣誉。新华社记者 许畅 摄

据人力资源社会保障部数据，截至目前，全国有2.6万多家用人单位、6000多家社会培训评价组织在推行职业技能等级制度，开展职业技能等级认定，累计评聘近3000名特级技师、首席技师。

技能培训不断增强——

广东金明精机股份有限公司的“数智化”车间里，技术工人谢凯鹏正在师傅林洁波的指导下全神贯注安装零件。这里的每台设备有4500多个零部件，最重的模头有25吨，最小的直径不到5毫米。

围绕实际用人所需，金明精机与人社部门、技师学院对接，实行“企校双师联合培养”的企业新型学徒制培养模式，首批37名学员已经能胜任现场大部分技术工作。

职业技能培训是全面提升劳动者就业创业能力、缓解技能人才短缺、提高就业质量的根本举措。深入实施高技能人才振兴计划、落实“十四五”职业技能培训规划、开展“技能中国行动”……一批批技能培训计划和行动给广大劳动者送去了技能，带来了实惠。

2023年8月22日，学员们在河北省邢台市新河县免费开设的育婴员培训班上学习抚触婴儿的手法。新华社记者 王晓 摄

目前，全国累计建成954个国家级高技能人才培训基地和1196个国家级技能大师工作室。2022年，全国有1234万人次取得职业资格证书或职业技能等级证书。

技工教育稳步发展——

“我们毕业生不到1000人，但来了110多家企业招聘，平均1个毕业生有4个岗位等着要。焊接、数控加工、电气自动化等专业的毕业生更是供不应求。”西安技师学院院长冯小平告诉记者。

“正是因为坚持就业导向，按照市场需求灵活设置专业，同时强化校企合作，培养企业特别是先进制造业最需要的技能人才，技工院校就业率多年保持在96%以上。”人力资源社会保障部职业能力建设司副司长王晓君说。

截至2022年末，全国共有2551所技工院校，在校生达445万余人，每年向社会输送约百万名毕业生。我国已形成了以技师学院为龙头、高级技工学校为骨干、普通技工学校为基础的现代技工教育体系。

当前，一支规模宏大、结构合理、技能精湛、素质优良，基本满足我国经济社会高质量发展需要的技能大军正在形成。在2022年世界技能大赛特别赛上，我国获得21枚金牌，金牌数量、团体总分再次位居世界第一。

“我们将加快落实《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，进一步加大高技能人才培养力度，不断完善技能导向的使用制度，突出就业导向，不断完善技能人才培养、使用、评价、激励制度，激励更多劳动者特别是青年人走技能成才之路。”王晓君说。

根据意见提出的目标，到“十四五”时期末，技能人才占就业人员的比例达到30%以上，高技能人才占技能人才的比例达到1/3。

(责编：杨虞波罗、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经