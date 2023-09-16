原标题：中欧班列国际合作论坛取得48项合作成果

15日，中欧班列国际合作论坛在江苏省连云港市举办。论坛取得48项合作成果，包括发布中欧班列全程时刻表等。

本次论坛是共建“一带一路”十周年系列重要活动之一，以“深化互联互通 促进合作共赢”为主题，旨在全面深化与相关国家的友好交流与务实合作。

48项合作成果中，包括上线中欧班列门户网站、发布中欧班列全程时刻表、推行中欧班列多式联运电子提单、实施中欧班列重点铁路口岸及后方通道扩能改造项目、中欧班列牵引扩编增吨等。

本次论坛包括开幕式、主论坛和分论坛等环节，为期一天。主论坛上，国内外与会嘉宾围绕推动中欧班列高质量发展、促进地区开放型经济发展进行深入交流。15日下午举办“班列+海运”“班列+经贸”两场分论坛，着力拓展贸易投资、人文交流、数字经济、陆海联通等领域务实合作。

本次论坛由国家发展改革委、交通运输部、海关总署、国家铁路集团和江苏、内蒙古、黑龙江、河南、重庆、四川、陕西、新疆等省区市人民政府共同主办。共有来自29个国家和地区的500余名代表出席论坛。（记者朱程）

(责编：杨虞波罗、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经