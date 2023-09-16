8月份我国外汇市场预期保持总体稳定
2023年09月16日08:35 | 来源：新华网
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原标题：8月份我国外汇市场预期保持总体稳定
国家外汇管理局15日发布数据显示，8月份，银行结售汇逆差环比收窄30%，企业等主体结售汇交易保持理性，外汇市场预期保持总体稳定。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，8月份，结汇率为72%，较前7个月月均水平提升5个百分点，为2022年5月以来的最高值，企业等主体结汇意愿有所上升。同时，售汇率为71%，较前7个月月均水平提升2个百分点，企业等主体购汇意愿相对稳定。“从主要跨境资金流动渠道看，货物贸易项下资金净流入保持较高规模，体现了我国对外贸易发展的韧性。”王春英说。
王春英表示，未来我国外汇市场有基础、有条件更趋平稳。随着宏观调控政策效果逐步显现，国内经济有望持续回升向好，对外汇市场的支撑作用将进一步巩固；近期我国跨境资金流动中的季节性因素等短期影响也会减弱。同时，我国外汇市场更趋理性和成熟，企业等主体适应环境变化的能力进一步提升，外汇市场宏观审慎管理工具更加完善，均有助于市场稳定。（记者刘开雄）
(责编：杨虞波罗、陈键)
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