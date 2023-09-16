我国共有327家网约车平台公司取得经营许可
2023年09月16日08:35 | 来源：新华社
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原标题：我国共有327家网约车平台公司取得经营许可
记者9月15日从交通运输部获悉，截至8月31日，全国共有327家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加5家；各地共发放网约车驾驶员证605.9万本、车辆运输证257.1万本，环比分别增长1.4%、2.7%。
据了解，8月份，网约车监管信息交互系统共收到订单信息8.24亿单，环比上升0.5%。在订单量前10名的平台中，按订单合规率（指驾驶员和车辆均获得许可的订单量占比）从高到低的分别是享道出行、如祺出行、携华出行、及时用车、阳光出行、万顺叫车、T3出行、曹操出行、滴滴出行、花小猪出行。本月订单合规率增长前3名的依次是阳光出行、及时用车、曹操出行；其中，面向乘客、与网约车平台公司共同提供服务的平台（俗称“聚合平台”）完成2.28亿单，按订单合规率由高到低的分别是滴滴出行、高德打车、美团打车、花小猪出行、百度打车、腾讯出行、携程用车。
8月份，在各主要中心城市中，订单合规率最高的是厦门，按订单合规率从高到低排名分别是厦门、杭州、深圳、广州、重庆、海口、青岛、宁波、贵阳、兰州、郑州、福州、南宁、天津、南京、合肥、南昌、济南、太原、成都、呼和浩特、长沙、西安、长春、武汉、银川、西宁、哈尔滨、石家庄、上海、沈阳、昆明、北京、大连。其中，前20个城市订单合规率均在80%以上。本月订单合规率增长前3名的依次是贵阳、宁波、石家庄。（记者叶昊鸣）
(责编：杨虞波罗、陈键)
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