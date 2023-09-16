今年中秋国庆假期预计2100万余名旅客乘机出行
2023年09月16日08:36 | 来源：新华网
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原标题：今年中秋国庆假期预计2100万余名旅客乘机出行
民航局运输司副司长靳军号15日说，中秋国庆假期临近，从前期机票预售情况看，假期期间旅客旅游度假、探亲访友等出行需求旺盛，预计将有2100万余名旅客乘机出行。
“今年以来，民航局组织安全有序恢复航空运输市场，行业综合保障能力不断提升，为后续中秋国庆期间旅客出行做好了运行保障准备。”靳军号在当日的民航局例行新闻发布会上表示，假期期间，预计保障航班13.7万班。其中，日均保障国内客运航班约14000班、运输国内旅客196万人次，分别比2019年国庆假期增长18%、17%。
国内市场方面，民航局鼓励航空公司假期期间在热门航线上以加班、更换大机型等方式加大运力投入，支持航空公司积极拓展三四线航空市场，持续推动“干支通、全网联”航空运输网络体系建设，满足广大旅客较为集中的出行需求。
国际市场方面，各方积极推进国际客运航班平稳有序恢复。目前客运航班通航国家和地区数量已恢复至2019年的近90%。民航局支持中外航空公司在国际航空运输市场加大运力投入，积极恢复国际航班。假期期间，将及时批复航空公司提出的临时航班申请，保障运力安排充足。
此外，民航局将持续督促航空公司、机场等保障单位不断优化保障流程，提供便捷、舒适的出行服务。遇到航班不正常情况时，将督促有关方面做好信息告知、客票退改签等服务，提升客服电话接通率，及时回应旅客诉求。（记者周圆、王聿昊）
(责编：杨虞波罗、陈键)
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