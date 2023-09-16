柬埔寨首批野生水产品出口中国
2023年09月16日08:37 | 来源：中国新闻网
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原标题：柬埔寨首批野生水产品出口中国
当地时间14日，柬埔寨向中国直接出口第一批野生水产品。据柬埔寨媒体报道，这批货物从西哈努克港出发，目的地为上海。
当地一家进出口公司负责人介绍，该公司出口的这批货物包括冷冻黄鳝和冷冻淡水虾两个种类，总重量为10吨。该公司预计今后每年向中国出口240吨野生水产品。
柬埔寨农林渔业部官员表示，相信这些野生水产品会受到中国民众的欢迎。柬埔寨水产品出口中国不仅有助于促进柬中贸易额增长，为国家经济发展做出贡献，还将改善柬埔寨农民生计。
该官员指出，柬埔寨产品须按照中国海关总署卫生检疫标准保持质量，确保可持续出口到中国市场。接下来的任务是推广更高品质、更安全、更美味的柬埔寨水产品，以适应中国市场需求。
今年5月，柬埔寨10余种野生水产品获准出口中国市场。野生水产品是继胡椒之后，柬埔寨今年第二类可开展输华贸易的农产品。
(责编：杨虞波罗、陈键)
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