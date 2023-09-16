中国商务部：第20届东博会突出三大特点
中国商务部新闻发言人束珏婷15日介绍，第20届中国－东盟博览会、中国－东盟商务与投资峰会将于9月16日至19日在南宁举办。本届东博会突出三大特点。
9月15日，第20届中国－东盟博览会、中国－东盟商务与投资峰会新闻吹风会在广西南宁市举行。图为中国商务部新闻发言人束珏婷介绍相关情况。 中新社记者 俞靖 摄
第20届中国－东盟博览会、中国－东盟商务与投资峰会新闻吹风会当天在广西南宁市举行。据介绍，本届东博会的主题是“和合共生建家园，命运与共向未来——推动‘一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”，其间将举办开幕式、东博会和峰会20周年成果展、第三届《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)经贸合作工商高峰论坛等活动。
束珏婷介绍了本届东博会的突出特点：一是突出战略对接，凝聚开放合作新共识；二是突出精准实效，打造产业合作新平台；三是突出绿色智能，展示创新合作新机遇。
9月15日，第20届中国－东盟博览会、中国－东盟商务与投资峰会新闻吹风会在广西南宁市举行。 中新社记者 俞靖 摄
本届东博会期间，将首次举行“制度型开放：区域经济发展新格局”主题边会，来自东盟国家的参会代表将就稳步扩大区域内规则、规制、管理、标准等制度型开放进行深入探讨和交流。
本届东博会将围绕自贸区3.0版、RCEP、“一带一路”等多双边合作机制，继续举办第三届RCEP高峰论坛等机制性活动，发布《中国－东盟自贸区3.0版商机前瞻》蓝皮书。同时，东盟各国也将线下举办国家推介会和专业推介会，为多双边务实合作搭建平台、拓宽渠道。
本届东博会共有近2000家企业参展，比上届增长18.2%，包括世界500强企业、中国500强企业以及一些专精特新的小巨人企业等。
本届东博会聚焦同东盟国家一道加强科技创新合作，把握变革新机遇，打造竞争新优势，设立智能装备、数字技术、先进技术、绿色建材与智能家居展区，集中展示绿色低碳技术和应用，助力“碳达峰碳中和”，促进区域绿色发展。
本届东博会期间，将围绕电商、环保、蓝色经济等相关热点领域举办19个高层论坛。此外，依托“千企开拓”线上展会平台，继续办好云上东博会，首次实现实体展馆全景数字化可视化呈现，打造“永不落幕的东博会”。 (记者 黄艳梅)
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