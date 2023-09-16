原标题：中国科学院上海天文台日喀则40米口径射电望远镜项目启动建设

15日，在西藏自治区日喀则市西约35公里、海拔约4100米的一处高原盆地内，多台挖掘机一字排开，将服务于中国探月、探火及后续深空探测任务的中国科学院上海天文台日喀则40米口径射电望远镜项目正式奠基启动建设。

9月15日，中国科学院上海天文台日喀则40米口径射电望远镜项目奠基启动建设。 中新社记者 孙自法 摄

西藏自治区人民政府副主席、日喀则市委书记斯朗尼玛，中国科学院副院长丁赤飚，深空探测重大专项总设计师吴艳华，日喀则市委副书记、常务副市长、上海市援藏干部人才联络组组长彭一浩等出席奠基启动仪式并致辞。中国科学院院士、天文学家叶叔华通过视频致辞祝贺。

斯朗尼玛认为，日喀则40米射电望远镜项目对西藏经济社会发展将产生深远影响。项目建成后，将形成科普教育和旅游产业相互促进、共同发展的良好局面，并形成独具特色的科技旅游产业，提升西藏自治区旅游发展水平。

丁赤飚表示，日喀则40米射电望远镜项目是中国科学院与西藏自治区科技合作的一项重要内容，项目建成将能更好满足多目标跟踪测量需求，确保探月和深空探测任务的顺利实施。他希望上海天文台高效完成好项目建设，同时与中外天文观测机构和天文学家开展更为广泛的学术交流与合作，依托日喀则40米射电望远镜项目打造航天工程和天文科普基地。

吴艳华指出，作为探月工程测控与回收系统的重要组成部分，上海天文台牵头的中国VLBI(甚长基线干涉测量)网与现有航天测控网，共同完成历次探月与探火测定轨及定位任务。上海天文台将在西藏日喀则和吉林长白山新建两台40米射电望远镜，建成后将显著改进中国VLBI测控网的构型，将有力保障探月四期和深空探测后续任务。

彭一浩说，上海天文台日喀则40米射电望远镜项目将在服务中国探月和深空探测的测定轨工作中发挥重要作用，同时也将是航天和天文科普的重要基地，对日喀则市的经济、科学、文化、教育和旅游具有深远意义。

叶叔华指出，日喀则40米射电望远镜建成后会在探月工程以及小行星、火星、木星等深空探测任务中发挥重要的作用。她希望，参与项目建设的广大科技工作者以日喀则40米射电望远镜项目启动为起点，把望远镜建好、用好。

中国科学院上海天文台台长沈志强介绍说，2023年5月，该台在日喀则建设口径为40米的大型射电天文望远镜项目获得国家正式批复。日喀则40米射电望远镜是一架大型全可动高精度多用途射电望远镜，未来计划配备8个波段致冷接收机，具有从1GHz到100GHz的观测能力。该望远镜采用全新设计，将承担探月四期和深空探测VLBI测定轨任务，并促进中国射电天文科学观测研究发展。

日喀则40米射电望远镜项目观测站址空气干燥、晴天数多、人迹罕至、电磁波干扰少，是良好的射电望远镜建设地点，有利于开展高频段射电天文观测。中国科学院上海天文台未来将拓展该望远镜在100GHz的高频段工作能力，提升中国射电天文科学研究能力，推动在超大质量黑洞、致密天体快速时变及引力波电磁对应体、银河系动力学研究、高精度天地一体化参考架等一系列天文学前沿领域的研究中取得更多创新性成果。

沈志强表示，日喀则40米射电望远镜项目后续还将建设其他天文观测与科普综合设施，对中国射电天文、光学天文、空间科学、大地测量等学科有重要意义，也将成为西藏自治区新的科普生态旅游基地。

据了解，日喀则40米射电望远镜项目计划于2023年底前完成天线塔基地下部分建设，2024年底前望远镜具备初步观测能力，2025年底前观测站整体竣工。 (记者 孙自法)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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