原标题：第十二届云计算标准和应用大会在京举办

日前，中国电子技术标准化研究院主办的第十二届云计算标准和应用大会在北京举办。本次大会以“标准筑基 数智创新 云端赋能 合作共赢”为主题，汇集政产学研用各方专家学者，共同就云计算标准化工作的重要进展、云计算产业发展进行汇报交流。

中国电子技术标准化研究院副院长孙文龙致辞时表示，云计算标准化工作在今年取得了一系列进展和成果。支撑工信部信发司推动深度企业上云用云，完成征集80个地方主管部门和央国企集团的350余项企业上云用云典型案例。完善标准体系顶层设计，受工信部科技司委托，完成《云计算综合标准化体系建设指南（第二版）》征求意见。围绕云原生、智能云、算力服务等重点领域，推进30余项国行团标在研标准，并配套完善标准符合性测评能力体系。

国家市场监督管理总局标准技术管理司一级巡视员国焕新表示，新时期的云计算标准化工作要勇于创新，更进一步。一是注重战略引领，强化标准化顶层设计，加快推进实施新型基础设施标准化专项行动编制。二是加快重点标准研制，做好标准宣贯和应用推广，加快制定满足行业应用需求和新型工业化建设需要的关键标准。三是加强国际国内标准联动，稳步推进标准制度性开放，继续加强国际标准化专家队伍建设。

工业和信息化部信息技术发展司副司长江明涛表示，要进一步加快关键技术创新，发挥开放原子开源基金会的主体作用，提升云计算产业产品服务供给水平。深化企业上云和用云，遴选典型案例，完善效果评估体系。同时，要发挥标准引领作用，更新发布《云计算综合标准化体系建设指南（第二版）》，推动云计算产业开放式创新和国际化发展。

针对当下算力服务化和算力网络化的时代背景，国防科技大学教授王怀民院士对三个话题进行了阐述：一是从算力中心内异构融合视角看云化贯通的技术发展和标准要求；二是从算力中心间协作共享视角看云际联接对中国算力网带来的积极推动和技术思考；三是从生态网络演化视角看开源创新对算力技术和标准发展的积极作用。要实现云计算技术和标准的创新发展，既要有效运用当下技术和标准，又要从生态演化的视角，从开源标准发展的基本规律中形成具有国际影响力的平台性技术和根技术，使得我国未来数字经济迈向高质量、高水平发展。

为满足相关行业云化应用的实际标准化需求，全国信标委云计算标准工作组成立了云建设与应用专题工作组，并与云计算标准应用工业和信息化部重点实验室联合启动“云建设与应用领航计划”，以更好地推动落实国家政策文件对云计算产业、技术等的发展要求。

(责编：杨虞波罗、陈键)

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