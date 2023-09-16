（经济观察）新能源航空器，将带来哪些变革？
电动直升机、单人全电多旋翼飞行器、氢能源垂直起降飞行器，正在举行的第六届中国天津国际直升机博览会上，多款新能源航空器首次亮相。业内人士指出，随着新能源航空器加快投入商业运营，其可能彻底颠覆传统民用直升机产业发展局势。
电动飞机是指依靠电动机而非内燃机驱动的飞机。从技术上看，电动飞机具有零排放、低噪音、乘坐舒适性好、安全可靠等优势。
“未来直升机将会朝着高速化、智能化、无人化和绿色新能源的方向发展。”航空工业直升机设计研究所总设计师邓景辉日前在天津对记者表示，近年来，我们积极推动直升机技术预先研究。瞄准创新驱动发展战略落地，从技术源头出发，围绕“智能”“无人”“绿色”等主题，积极开展原创技术研究，突破一大批前沿性、颠覆性技术。
图为9月14日，第六届中国天津国际直升机博览会上展出的旋戈-300，一款全电多旋翼飞行器。 中新社记者 阮煜琳 摄
在直升机博览会上，中国航空工业集团有限公司的“科研创新”展区，正展出AR-300全电多旋翼飞行器、电驱旋翼系统与M20氢能源垂直起降飞行器，以及飞控、自适应技术等领域内的新概念、新能源创新科研产品。
许多观众走过该展区，都会对AR-300驻足观察一番。AR-300，即旋戈-300全电多旋翼飞行器，顶部六旋翼打开像一个直径6.4米的“方向盘”，下面连接一个开放式驾驶舱。展览信息显示，该机型最大飞行速度为100公里，最大续航时间40分钟。
邓景辉说，我们真机展示的旋戈-300全电多旋翼飞行器，是一款全电驱动六旋翼飞行器，配备高性能电池、电机和电控系统，采用全复合材料机体结构，基于模块化设计理念，能够快速实现有人及无人状态转换，在旅游观光、城市交通、物资运输等民用领域，以及战场投送、火力打击、情报侦查等军事领域具有独特作用。
在展会上，还首次展出了一款以氢气为主要动力的无人机，即M20氢能源变距多旋翼飞行器，该飞行器起飞重量20公斤，巡航时速可达40公里，飞行时长3小时。这款氢能源垂直起降飞行器采用高压氢气作为能源。
航空工业直升机设计研究所高级工程师王菲说，氢能源飞行器构型的一个突出优点就是航时更长，能够达到3小时。不仅绿色无污染，在执行长航时任务时综合经济效益更高。
“放眼未来，面对的挑战和感受到压力是前所未有的。”邓景辉表示，一些新的概念和构型，对传统直升机技术造成较大冲击，以燃油动力为代表的传统直升机市场格局正在发生变化。
最近发布的《民用直升机中国市场预测年报(2023-2032)》显示，目前全球eVTOL(电动垂直起降飞行器)市场订单总计超过1.3万架，主要用于人员运输和空中物流领域，未来将在公务飞行、短途运输、低空旅游、通航货运、医疗救护等领域对传统直升机形成竞争或替代。
邓景辉认为，随着新能源技术的发展，新型的电驱动垂直起降飞行器不再沿用传统路径，而是用电机取代发动机。此外，相较于传统直升机采用的大旋翼，垂直起降飞行器可以采用6副甚至10副旋翼系统来取代单副大旋翼。因为这些革命性的变化，传统直升机受到较大冲击。
邓景辉表示，新能源技术的发展将给传统直升机带来巨大挑战，智能化技术的发展和应用，将在直升机的应用领域产生颠覆性的效果。
据悉，深圳大力拓展城市空中交通应用场景，提出发展以eVTOL为主的城际飞行、跨境飞行、空中摆渡、联程接驳、商务出行、空中通勤等城市空中交通新业态，拟开通10条以上城市及城际低空航线。
报告显示，目前中国eVTOL制造商共签署订单超2600架，绝大部分订单为意向订单。中国航空工业民机系统工程研究中心主任曹贺说，随着以eVTOL为代表的新能源航空器加快投入商业运营，其可能彻底颠覆传统民用直升机产业发展局势，带来新的机遇和挑战。(记者 阮煜琳)
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