原标题：2023世界计算大会在长沙开幕

以“计算万物·湘约未来——计算产业新变革”为主题的2023世界计算大会15日在湖南长沙开幕，专家学者共聚一堂，解析计算产业新变革，把握计算产业发展新变革机遇。

自2019年永久落户长沙，世界计算大会已成功举办四届，成为计算领域的顶级盛会，是全球了解中国计算产业的重要窗口和汇聚产业资源要素的重要平台。

本次世界计算大会采取线上线下相结合的形式，聚焦先进计算生态和先进计算应用服务等话题，为全球计算领域搭建专业化交流、高端化对接、共赢共享的国际合作平台。

全国政协副主席、民建中央常务副主席秦博勇指出，当今世界正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术不断取得突破，数字经济蓬勃发展，各国利益更加紧密相连，为世界经济发展增添了新动能。

湖南计算产业基础能力和产业链水平不断提升。目前，湖南省数字经济规模突破1.5万亿元，长沙新一代自主安全计算系统产业集群成为计算领域唯一的国家级先进制造业集群。

湖南省委书记沈晓明在致辞中说，湖南将推动计算产业开放发展，加快构建更加开放包容的计算产业发展生态，与各方携手推动计算领域贸易畅通、产业联通、市场融通，助力打造内陆地区改革开放高地。

开幕式上，中国电子与华为联合启动“鹏腾”生态系列计划，“鹏腾”生态湖南创新中心正式成立。随后举行的开幕式论坛上，中国科学院院士姚期智， G20青年企业家联盟法国主席、弗雷特贝公司创始人阿瑞巴·雷曼等7位中外嘉宾先后演讲。

大会还将集中发布《先进计算产业发展白皮书(2023版)》《2023先进计算企业竞争力研究》等计算领域最新成果。(张雪盈 唐小晴)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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