8月份全国规模以上工业增加值同比增长4.5%
2023年09月16日08:42 | 来源：新华网
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原标题：8月份全国规模以上工业增加值同比增长4.5%
国家统计局15日发布数据显示，8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，增速比上月加快0.8个百分点。
国家统计局新闻发言人付凌晖当日在国新办发布会上表示，今年以来，受市场需求不足影响，工业生产一度面临一定压力，但是随着经济恢复，市场需求扩大，结构调整持续推进，工业生产逐步企稳。具体表现在四个方面：
一是制造业高端化扎实推进。8月份，规模以上航空航天器及设备制造业增加值同比增长16.2%，集成电路、光电子器件产品产量分别增长21.1%和29.9%。
二是绿色转型对工业生产带动增强。随着我国经济绿色转型持续深入，新能源领域相关行业发展向好，新能源汽车、光伏产业都保持较快增长，为工业发展注入新活力。8月份，新能源汽车产量同比增长13.8%，充电桩产量增长17.4%，太阳能电池产量增长77.8%。
三是装备制造业和原材料制造业增长加快。8月份，装备制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快2.1个百分点；原材料制造业增加值增长10.4%，比上月加快1.6个百分点。
四是工业生产平稳运行的积极因素增多。市场需求逐步改善，8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）中，新订单指数升至50.2%，为4月份以来首次升至景气区间。8月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）降幅进一步收窄，也有利于企业效益改善。
“下阶段，尽管外部环境复杂严峻，工业转型调整仍面临压力，但是扩大内需政策逐步显效，产业升级稳步推进，发展新动能继续壮大，工业生产有望保持总体平稳。”付凌晖说。（记者韩佳诺、魏玉坤）
(责编：杨虞波罗、陈键)
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