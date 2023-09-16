原标题：前8个月我国吸收外资8471.7亿元

商务部15日发布数据显示，今年1至8月，全国吸收外资8471.7亿元，同比下降5.1%；新设立外商投资企业33154家，同比增长33%；制造业实际使用外资金额2399.5亿元，同比增长6.8%。

商务部外资司负责人表示，今年1至8月全国实际使用外资同比出现下降主要有两方面原因：一是世界经济恢复缓慢，全球跨国投资乏力。联合国贸发会议《2023年世界投资报告》称，2022年全球外国直接投资下降12%，今年仍面临较大下行压力。根据经济合作与发展组织（OECD）7月发布的报告，初步估计2023年一季度全球外商投资同比下降25%。二是去年同期基数较大。2022年我国吸引外资规模已超过1.2万亿元，再创历史新高，3年平均增幅8.6%。去年前8个月实际使用外资金额也是历史同期最高。

商务部数据显示，高技术产业成为吸引外资亮点。1至8月，高技术制造业实际使用外资同比增长19.7%，其中电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业同比分别增长39.7%、25.6%。高技术服务业中，研发与设计服务领域实际使用外资同比增长57.1%。

“外商投资是市场行为，阶段性波动是正常的。我们既要看规模，也要看结构，既要看当下，也要看长远。”这位负责人表示，1至8月高技术制造业实际使用外资同比增长19.7%，引资质量持续提升；全国新设立外商投资企业同比增长33%，充分体现了外商对于长期在华投资的信心。

数据还显示，英国、加拿大、法国、瑞士、荷兰、德国实际对华投资同比分别增长132.6%、111.2%、105.6%、59.2%、25.3%和20.8%（含通过自由港投资数据）。

这位负责人说，前不久，国务院出台了《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，聚焦外资企业的突出关切，推出了新一批24条针对性政策措施。下一步，商务部将会同各地方、各部门加强政策宣介，完善配套措施，狠抓贯彻落实，确保政策落地见效。（记者谢希瑶、潘洁）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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