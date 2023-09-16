从“出圈”到“出海”：数字技术赋能文化产业发展
伴随全球新一轮科技革命和产业变革深入推进，5G、云计算、大数据、人工智能等数字技术，如何赋能文化产业从传承创新到扬帆“出海”？15日，2023北京文化论坛“科技赋能：发展机遇与风险应对”平行论坛举办，专家学者、头部企业代表共论科技赋能文化产业发展的新成果，以及文化与科技融合的新路径。
推动文化生产方式变革
在数字技术迅猛发展的背景下，文化产业发展方式和产业生态呈现一系列新趋势、新特征。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣指出，数字技术加快文化产业内容、模式、业态和场景创新，不仅提高文化产品的设计和内容创作效率，让文化生产更快速更便捷，而且催生文化新业态、新模式，创新文化产品展现方式，使文化内容可视化、互动化、沉浸化。
王一鸣认为，数字技术促进文化消费模式创新，将文化消费从线下移至线上，极大丰富了消费场景，催生更多虚拟文化产品，如线上演唱会、云展览、云音乐会等，有效扩大其规模经济和范围经济效应，进而提升文化产业的影响力和传播力。
数字技术也为包括出版业在内的文化产业发展带来新的驱动力。“出版内容作为核心资源和创意源头，与各种新技术、新载体、新平台融合，催生了多种新型业态。”中国出版集团有限公司董事长黄志坚表示，新技术手段让出版内容的呈现形式不再局限于平面的文字或图画，能够以更加立体多维、具象化的形式展现出来，实现沉浸式阅读；也可以呈现其他文化形态，实现互联网时代出版内容的转化和知识产权的交易。
拓展文化产业发展空间
科技进步为文化创新和发展提供了更多可能，文化繁荣也推动着科技进步，让科技更有温度。王一鸣表示，数字技术推动下，各文化产业领域的边界日趋模糊，并呈现出加速跨界融合态势。一方面，文化产业内部跨要素整合，推动文化产品生产、流通与消费等环节加速整合，平台型企业应运而生；另一方面，文化产业加速与其他产业融合，突破传统发展边界。
今年以来，生成式人工智能取得突破性进展。针对生成式人工智能大模型对文化继承与创新的影响，百度集团资深副总裁梁志祥认为，这将为保护历史、传承文化带来新机遇，“过去通过数字化技术，对珍贵文物进行三维扫描和数字化储存，确保其可以流芳后世，本质是在数字空间中复现。如今，人工智能可以让这些文物‘活’起来，将文物的残片复原为原貌”。
带动数字文化扬帆“出海”
近年来，数字文化“融通中外”趋势愈加鲜明，在扬帆“出海”过程中发挥的作用越来越大。今年2月发布的《中国数字文化出海年度研究报告(2022年)》显示，以在线影视剧、网络游戏、短视频等六大业态为代表的数字文化产品已经成为中华文化“走出去”的重要力量。腾讯集团首席运营官任宇昕认为，这些数字文化形态深受全球年轻人喜爱，提升了不同地区民众对中国文化元素的接受度。
科技企业作为创新主体，如何推动中华文化“走出去”？任宇昕谈到，积极搭建各类数字文化出海平台，为讲述中国故事创造全球化的表达渠道。同时，通过精选优秀文化元素构建中国故事内核，以数字化产品拉近海外受众与中国文化的距离。
他举例称，《梦华录》等剧集被译制成英语、泰语等多个版本，茶百戏等非物质文化遗产随着剧集走红马来西亚等国。企业正努力通过数字技术赋能，打造更多拥有全球影响力的中国文化符号。
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