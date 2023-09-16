新华社合肥9月16日电（记者赵金正）9月16日，位于安徽省境内的引江济淮工程枞阳小港及菜子湖线航道开启试运行，标志着连通长江与淮河的江淮运河已全线贯通。

引江济淮工程连通长江与淮河，是集供水、航运、生态效益于一身的跨流域调水工程。其中，包含江淮沟通段航道与菜子湖线航道在内的江淮运河，是平行于京杭大运河的我国第二条南北水运大通道，也是我国在建规模最大、路线最长的人工运河，航道总里程约355公里，其中，二级航道约186公里，三级航道约169公里，可通航2000吨级船舶。

江淮运河通航后，安徽境内形成“工”字形航道水运网，改变了淮河地区与长江地区之间水运绕道京杭大运河的现状，可缩短200公里至600公里运输航程。

此前，引江济淮工程航道江淮沟通段已于8月16日开启试通航。数据显示，截至9月14日，共有过闸船只454艘，过闸吨位近74万吨，单日过闸船舶最高35艘，吨位最高达5.7万吨，通行量呈平稳上升态势。

(责编：袁勃、曹昆)

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