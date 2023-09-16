姜琳、白佳丽

新华社天津9月16日电（记者姜琳、白佳丽）16日，第二届全国技能大赛在天津开赛。本届大赛以“技能成才、技能报国”为主题，来自全国36个代表团的4045名选手参赛，角逐109个项目奖牌。58岁“老师傅”、16岁“小工匠”，学生、企业员工同台竞技。

人力资源社会保障部部长王晓萍在开幕式上介绍，全国技能大赛是我国规格最高、项目最多、规模最大、水平最高、影响最广的综合性国家职业技能赛事。大赛旨在以赛促训、以赛促培、以赛促建，不断完善技能人才培养、使用、评价、激励机制。

与上一届相比，本届大赛规模扩容增量、紧贴发展形势。参赛选手们经历了企业或院校技能比赛、行业技能竞赛、省级技能大赛层层选拔，从数十万名选手中脱颖而出，代表了相关项目的国内最高技能竞技水平。

从参赛选手的身份看，职工身份参赛选手和高学历参赛选手大幅增加。参赛选手中职工选手比第一届大赛增加7.6倍。学生选手中，大中专院校和技校学生占比89.5%。此外，还有博士25人、硕士546人、本科1131人，高学历参赛选手多数集中在新职业和数字技术技能领域，表明技术技能融合发展的大趋势，对不同学历层次人才技术技能水平提升的需求加大。

此次大赛的赛项设置新意十足。与第一届大赛相比，本届大赛增加了20个新职业和数字技术技能类赛项，如全媒体运营、互联网营销等，这些赛项对于增强新职业从业人员的社会认同感、促进就业创业具有重要意义，同时，新增智能制造工程技术、人工智能工程技术等5个专业技术类竞赛项目，更加符合技术技能融合发展的趋势。

据介绍，本届大赛为期4天，9月19日举行闭幕式，届时不仅将集中向获奖选手颁奖，天津市还将与第三届大赛举办地河南省进行会旗交接。

(责编：袁勃、曹昆)

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