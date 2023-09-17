原标题：多项交通基础设施工程建设取得新进展

金秋时节，正是工程建设黄金期。记者了解到，随着施工进度稳步推进，多地多项交通基础设施工程建设取得新进展。

在黑龙江，哈伊高铁2号特大桥施工现场，随着最后一榀重达715吨、长32米箱梁吊装到指定位置，哈伊高铁铁伊段先行工程架梁施工全部完成。

据中铁二十二局项目负责人杨旭书介绍，哈伊高铁由哈尔滨至铁力段、铁力至伊春段组成，是我国在建最北端高速铁路，也是我国首条穿越多年冻土区的高速铁路。铁伊段先行工程施工中，项目团队编制专项施工方案，攻克松软土路基、冻土路基等多项技术难题，为我国冻土地区高铁建设积累了宝贵经验。

在新疆，经过90分钟顺时针旋转，由中交二公局承建的新疆地区最大转体桥——乌鲁木齐市东二环燕北高架桥成功完成转体。至此，乌鲁木齐市东二环全部贯通。

据中交二公局项目负责人张波介绍，燕北高架桥上跨兰新铁路，转体段重达16500吨。转体施工中，项目团队利用智能牵引设备实时监控转体情况、调整转体速度，最终实现转体桥空中77度“转身”。

在内蒙古，由中铁电气化局承建的集通铁路电气化改造工程经棚特大桥连续梁成功合龙，这也是该工程全线首座实现连续梁合龙的特大桥，标志着项目建设取得重要进展。

集通铁路西起内蒙古乌兰察布市，东至通辽市，是“蒙煤东运”的重要能源通道。据中铁电气化局项目副总工程师王小卫介绍，经棚特大桥长约2374米，跨越303国道，是集通铁路全线重难点工程之一。

在江苏，由中铁十九局参建的沪苏湖铁路站前3标顺利完成标段内979榀箱梁架设任务，标志着沪苏湖铁路江苏段和浙江段箱梁架设任务全部完成，为下一步无砟轨道施工打下坚实基础。

据中铁十九局项目负责人邹德玉介绍，沪苏湖铁路起自上海虹桥站，途经江苏省苏州市，终至浙江省湖州市湖州站，正线全长约163.8公里，设计时速350公里。项目建成运营后，将进一步完善长三角区域路网布局，有效疏解沪宁、沪杭铁路通道运输压力。

在浙江，由中铁二十四局承建的金建高铁毕家隧道顺利贯通，标志着金（华）建（德）高铁又一节点工程取得重要进展。

金建高铁全长约64公里，是国家快速铁路网中“黄山至金华”铁路通道的重要组成部分。据中铁二十四局项目负责人张维建介绍，毕家隧道连接兰溪和建德两个县级市，全长约560米。施工中，面对隧道围岩变化段较多的挑战，建设者采用超前地质预报预警，加强围岩监控量测频次，确保隧道掘进平稳高效。

在湖北，由中铁十一局承建的襄北编组站大桥顺利通车，标志着襄阳市环线提速改造一期工程正式通车。

据中铁十一局项目总工程师郭金勇介绍，襄北编组站大桥为双独塔双索面混合梁斜拉桥，主桥长920米，其中跨越铁路站场部分总长度为520米，跨越铁路32个股道，是国内跨越铁路线最多的混合梁斜拉桥。

在重庆，由中铁十八局承建的渝湘高铁重庆至黔江段楠竹山隧道1号横洞至隧道进口段安全贯通。楠竹山隧道全长10794米，是全线重难点控制性工程之一。

据中铁十八局项目负责人付罗靖介绍，此次贯通的路段全长1480米，为全瓦斯隧道。施工中，项目团队严格开展瓦斯工区管理，实行24小时瓦斯自动监测，为隧道施工保驾护航。

在云南，由中铁十五局参建的临清高速南美至孟定段建成通车，为临清高速全线早日建成通车打下坚实基础。临清高速是规划的昆明至临沧至耿马至清水河高速公路的重要路段，全长约156公里，是云南出境国际大通道之一。

据中铁十五局项目负责人文亮亮介绍，施工中，建设者严把安全关、质量关，特别是在全线特长隧道马家寨隧道的施工中，针对突泥、涌水、拱顶沉降等地质险情，及时探明隧道内地下水及不良地质情况，有效降低安全风险，提高施工效率。

在广东，随着最后一块顶板混凝土浇筑完成，由中铁十六局参建的深圳地铁3号线四期工程坪地停车场主体结构正式封顶。坪地停车场建成后将为深圳地铁3号线提供列车停放、检查和整备工作等服务。

据中铁十六局项目负责人韩守初介绍，坪地停车场地处岩溶强发育区，工程体量大，设计能同时容纳20辆地铁列车。建设中，项目团队强化科技赋能工程建设，采用“BIM技术+智慧工地”管理系统、用电安全监测系统等22项智能系统，助力项目建设提质提速。

（新华社北京9月16日电 记者樊曦、韩佳诺）

(责编：罗知之、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经