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第二届全国技能大赛开赛

4000余名参赛选手角逐109个项目

2023年09月17日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：第二届全国技能大赛开赛

本报天津9月16日电（记者邱玥、刘茜 见习记者王晓飞）第二届全国技能大赛16日在天津开赛。本届大赛以“技能成才 技能报国”为主题，为期4天，来自全国36个代表团的4045名选手参赛，角逐109个项目奖牌，项目数量较第一届大赛的86个增加了26.7%。

全国技能大赛是我国规格最高、项目最多、规模最大、水平最高、影响最广的综合性国家职业技能赛事。大赛旨在以赛促训、以赛促培、以赛促建，不断完善技能人才培养、使用、评价、激励机制。

据介绍，本届大赛所有项目都已开赛，涉及制造业、信息技术、交通运输、建筑业、服务业、采矿业等15个国民经济行业门类，覆盖国民经济行业门类的75%。大赛同期将举办技能展示交流活动，各代表团共组织了190多个展示项目，同时还组织了“最受欢迎的十大绝技”展演、群众性技能擂台赛、“技能强国”论坛等群众性活动和交流活动，打造全方位展现技能人才工作的平台。

据了解，与第一届大赛相比，本届大赛增加了20个新职业和数字技术技能类赛项，对于增强新职业从业人员的社会认同感、促进就业创业具有重要意义，同时新增智能制造工程技术、人工智能工程技术等5个专业技术类竞赛项目，更加符合技术技能融合发展的趋势。

人力资源和社会保障部职业能力建设司副司长王晓君表示，希望通过本届大赛，在全国进一步推动“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”时代风尚，实现“以赛代训、以赛促建”目标，引领带动更多青年人、劳动者走技能成才、技能报国之路。

(责编：罗知之、李楠桦)
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