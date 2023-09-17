原标题：上海自贸试验区10周年建设成果发布

本报上海9月16日电（记者孟歆迪）2023年9月29日，上海自贸试验区揭牌运行将满10周年。上海市政府15日举行新闻发布会，介绍上海自由贸易试验区10周年建设成果。

上海市委常委、浦东新区区委书记、中国（上海）自由贸易试验区管委会主任朱芝松在发布会上表示，在国家层面复制推广的302项自贸试验区制度创新成果中，近一半源自上海首创或同步先行先试。上海自贸试验区及临港新片区的制度创新成果主要体现在对标国际高标准经贸规则，推进高水平制度型开放；坚持要素市场化改革方向，增强全球资源要素配置能力；加强政府自身改革，提升治理现代化水平；聚焦产业发展所需创新制度供给，增强高质量发展新动力等方面。

总体来看，上海自贸试验区建设有效激发市场活力动力，示范引领作用不断凸显，区域发展能级全面跃升，服务国家战略能力显著增强。截至2022年年底，上海自贸试验区累计实到外资586亿美元，约占上海同期30%。2022年区域进出口总额约占全国21个自贸试验区总额的30%。浦东新区2022年实现地区生产总值16013.4亿元、规模以上工业总产值13390.2亿元，分别是2013年的2.5倍和1.5倍；累计认定跨国公司地区总部432家、外资研发中心突破250家，均占全市近一半比重。自2019年成立以来，临港新片区累计签约前沿科技产业项目涉及投资额超5600亿元；主要经济指标保持快速增长，地区生产总值、规上工业总产值、全社会固定资产投资年均增速分别达21.2%、37.8%和39.9%，成为全市经济发展新的增长极。

下一步，上海将以实施自由贸易试验区提升战略为契机，加强主动谋划和系统设计，开展更大程度压力测试，为扩大高水平开放破题，为构建新发展格局探路，为推动高质量发展赋能。

(责编：罗知之、李楠桦)

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