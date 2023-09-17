人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海自贸试验区10周年建设成果发布

2023年09月17日08:51 | 来源：光明日报
小字号

原标题：上海自贸试验区10周年建设成果发布

本报上海9月16日电（记者孟歆迪）2023年9月29日，上海自贸试验区揭牌运行将满10周年。上海市政府15日举行新闻发布会，介绍上海自由贸易试验区10周年建设成果。

上海市委常委、浦东新区区委书记、中国（上海）自由贸易试验区管委会主任朱芝松在发布会上表示，在国家层面复制推广的302项自贸试验区制度创新成果中，近一半源自上海首创或同步先行先试。上海自贸试验区及临港新片区的制度创新成果主要体现在对标国际高标准经贸规则，推进高水平制度型开放；坚持要素市场化改革方向，增强全球资源要素配置能力；加强政府自身改革，提升治理现代化水平；聚焦产业发展所需创新制度供给，增强高质量发展新动力等方面。

总体来看，上海自贸试验区建设有效激发市场活力动力，示范引领作用不断凸显，区域发展能级全面跃升，服务国家战略能力显著增强。截至2022年年底，上海自贸试验区累计实到外资586亿美元，约占上海同期30%。2022年区域进出口总额约占全国21个自贸试验区总额的30%。浦东新区2022年实现地区生产总值16013.4亿元、规模以上工业总产值13390.2亿元，分别是2013年的2.5倍和1.5倍；累计认定跨国公司地区总部432家、外资研发中心突破250家，均占全市近一半比重。自2019年成立以来，临港新片区累计签约前沿科技产业项目涉及投资额超5600亿元；主要经济指标保持快速增长，地区生产总值、规上工业总产值、全社会固定资产投资年均增速分别达21.2%、37.8%和39.9%，成为全市经济发展新的增长极。

下一步，上海将以实施自由贸易试验区提升战略为契机，加强主动谋划和系统设计，开展更大程度压力测试，为扩大高水平开放破题，为构建新发展格局探路，为推动高质量发展赋能。

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国庆长假公众出行需求强劲 9月15日火车票发售再创历史新高
　　人民网北京9月16日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路部门9月15日开始发售国庆黄金周假期第一天即9月29日车票，当日售票量达到2287.7万张，其中铁路12306网站（含客户端）售票量达到2095万张，均创单日售票量历史新高。铁路部门全力应对售票高峰，12306系统运行平稳有序。…
收入超15万亿 前8个月全国财政运行总体平稳
　　财政收支统计是反映国民经济发展情况的重要工具。9月15日，财政部发布了2023年8月财政收支情况，发布数据显示，前8个月，全国一般公共预算收入151796亿元，同比增长10%；全国一般公共预算支出171382亿元，同比增长3.8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部