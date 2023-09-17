原标题：上海闵行：立足“一南一北” 致力高质量发展

今年上半年，上海市闵行区完成区级财政收入181.37亿元，同比增长24.5%。在近日上海市政府新闻办举行的“高质量发展在申城”系列主题发布会上，记者了解到，闵行正立足“大零号湾”和“虹桥国际开放枢纽”这地理空间上“一南一北”两个区域的建设，推进经济社会高质量发展。

以虹桥国际开放枢纽促进高水平开放

“虹桥国际中央商务区（闵行部分）位于商务区的中心位置和核心地带，是虹桥国际开放枢纽的‘核中核’和‘极中极’，我们深感责任重大，使命光荣。”新闻发布会上，闵行区委书记陈宇剑表示。

为打造国际化营商环境高地，闵行充分发挥进博会“6+365”常年展示交易主平台作用，积极推动虹桥进口贸易促进创新示范区建设，持续完善虹桥进口商品展示交易中心保税物流、价格形成、信息发布等功能，实现高能级贸易主体集聚。

在虹桥国际中央商务区（闵行部分）中，占地30平方公里的虹桥前湾是闵行“十四五”期间重点建设的区域。闵行区发改委主任韩永强介绍，近几年，闵行邀请了国内外优秀的咨询、规划、设计团队，持续深入谋划高质量的规划方案，着力将虹桥前湾打造成具有标识性的区域新地标。

据介绍，闵行目前正在加快制度型开放，推进放宽外资准入、设立自由贸易账户、外籍人才永久居留等16项国家政策和10项市级专项政策在闵行落地应用。

以“大零号湾”为核心推动科技成果转化

位于闵行区剑川路953弄的“天工之家”科学家创业服务中心，地处“大零号湾”科技创新策源功能区的核心区域。走进服务中心大门，墙上“厚植生态、笃行致远”八个大字在上海交通大学鲜红的校徽下显得格外醒目。

2022年3月，上海交大发起了“天工计划”，旨在提升科学家创业成功率，助力构建交大系创新、创业、创投的良性互动生态。而“天工之家——科学家创业服务中心”将为科学家创业提供实体空间支撑。

取名“大零号湾”，是为了实现“从0到1”的突破、孵化和“从1到10”的成长。如今，“10到100”的企业纷至沓来。宁德时代、歌尔股份、泰尔重工等超30家上市公司、龙头企业在“大零号湾”设立研发中心，大中小企业融通发展已成态势。

在“大零号湾”，一条“从0到1，到10，再到100”的科技创新生态链已初步构建起来。这里汇聚了4000多家硬科技企业，其中60%至70%的企业均为高校师生校友企业。数据显示，目前，已经有60余家上海交大师生创业企业入驻“大零号湾”，总估值超过五百亿元，其中估值超过两亿元的企业有29家，相当一部分为科学家创业。

让高质量发展成果更多惠及人民群众

辅助进食的餐具、带有拐杖卡槽的椅子、帮助老人站立行走的机器人……在位于闵行区江川路的上海（闵行）养老服务能力建设基地，记者见到了这些对老年人非常实用的“神器”。据了解，基地于2020年10月底正式启用，是集养老服务体验、专业人才培训、智能科技应用、康复辅具租赁功能于一体的实景式养老服务能力建设基地。

围绕“15分钟养老服务圈”建设，闵行优化养老服务设施均衡发展。今年，闵行新增养老床位600张，完成认知障碍照护床位改造148张，建设4家“智慧养老院”，新建社区综合为老服务中心4家、“家门口”养老服务站8家、社区长者食堂6家、助餐点9个，实现老年人在“家门口”幸福养老。

在“学有所教”方面，今年3月份，闵行出台了推进教育高质量发展实施意见，推出一系列有力有效的行动举措，如打造环交大闵行校区基础教育生态圈、华东师大闵行基础教育圈等，逐步形成发展特色优势，让区内每一所学校都成为百姓家门口的好学校。

在推进社区卫生服务高质量发展方面，闵行以社区卫生服务中心为平台，试点开设“晚门诊”服务，推进口腔防治中心、护理中心和中西医结合特色服务站全覆盖建设，并探索施行家庭医生双签约服务模式等，不断满足人民群众多样化的医疗服务需求。

闵行区委副书记、区长陈华文表示，闵行始终坚持以人民为中心的发展思想，把最好的资源留给人民，用优质的供给服务人民，解决好人民群众急难愁盼问题，让高质量发展成果更多惠及人民群众。

（本报记者 任鹏 颜维琦）

(责编：罗知之、李楠桦)

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