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2023“一带一路”清洁能源发展论坛在西宁举办

2023年09月17日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：2023“一带一路”清洁能源发展论坛在西宁举办

本报西宁9月16日电（记者王雯静、万玛加 见习记者李春剑）15日，以“绿色低碳·智创未来”为主题的2023“一带一路”清洁能源发展论坛在青海西宁举办，来自18个国家的参会代表，和来自国内知名高校、科研院所的专家学者，以及能源领域知名企业代表等齐聚西宁，共享清洁能源产业发展成果，共谋清洁能源产业发展机遇。论坛由青海省人民政府举办。

“青海迎来清洁能源产业发展重大历史机遇，将在统筹能源安全供应和绿色低碳发展上持续用力，挖掘和拓展数字化智能化应用，力争更好服务全国如期实现‘双碳’目标。”青海省委书记、省人大常委会主任陈刚在论坛开幕式上表示。

与会嘉宾围绕新型电力系统建设、新型储能发展、能源产业发展等方面进行了深入交流，为清洁能源发展提供了新的思路。论坛现场视频连线了中国绿发海西多能互补示范项目、天合光能青海大基地、黄南州尖扎县德吉村光伏扶贫发电项目，从不同角度展现青海清洁能源产业发展成效；国家电网青海省电力公司发布了绿电溯源创新成果应用，展现了在“双碳”背景下青海电力数字化助力绿色低碳转型发展，支撑青海能、碳双控建设的成效。

(责编：罗知之、李楠桦)
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