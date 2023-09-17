原标题：提升全民科学素质 助力科技自立自强

“人工智能绘画的原理是什么？”“这是月壤实物吗？”“怎样才能成为科学家？”9月16日，2023年全国科普日主场活动正式启动，在北京石景山首钢园的活动现场，不少中小学生向科研人员抛出问题，前沿科技成果在这里集中亮相，异彩纷呈的科普嘉年华火热展开。

科普盛宴集中呈现

2023年全国科普日主场活动以实物、互动模拟装置、实验、专家讲解等多种形式，集中展示了近年来我国在基础研究、国家重大科技设施、民生科技等方面的重要成果，为公众特别是青少年提供了生动有趣的科学体验。

此次主场活动由中国科学技术协会、北京市人民政府等单位共同主办，汇聚了全国104个单位的360个展项及活动。其中，主要有领航掌舵铸辉煌、自信自立强国梦、科学技术惠民生、科学普及嘉年华、科学教育做加法等，还设置了户外应急科普体验区、国际科学传播交流区、元宇宙VR体验空间等共20多个专区。

在主场活动之外，北京市还举行了丰富的科普活动。

在2023年北京市全国科普日活动北科院专场活动上，北京市科学技术研究院院长伍建民发布了“北京天文馆双筒巡天望远镜开始试运行”等科普工作进展。

“我们将进一步加强科普基础设施建设，提升科普场馆服务能力，促进科技资源科普化，深化智慧科普，推动科普与科研比翼齐飞。同时，倡导创新文化，弘扬科学家精神，提升全民科学素质，助力实现科技自立自强。”伍建民说。

统计数据显示，自2004年起，各地在全国科普日期间累计已举办重点科普活动40余万场次。

感受科技进步的力量

在北京首钢园11号馆，近距离观赏航天飞行器返回器和月壤实物，令孩子们兴奋不已——“我们什么时候能登上月球？”“怎样才能成为科学家？”“我想把‘玉兔’接回来！”

“激发孩子们的好奇与热爱，正是我们做这次展示的初衷，期待孩子们未来也能加入探月和深空探测的队伍中。”国家航天局探月与航天工程中心工程师张天馨说。

百度展区工作人员告诉记者，此次活动带来了飞桨、文心大模型、昆仑芯、全新AI百科等产品，意在立体展示技术赋能千行百业的生动案例。

在科大讯飞展区，“AI星球奇遇记”的故事主线下，观众可通过探险“未来星球”“机器人星球”“嗨酷星球”“爱星球”和“星火认知大模型体验专区”，沉浸式体验人工智能技术在各方面的应用。

据科大讯飞人工智能科技传播中心主任包明明介绍，此次科大讯飞人工智能展项以讯飞星火认知大模型为核心，将前沿技术与科普故事紧密结合，满足众多观众在科普展中最在乎的个性化、互动性需求。

“未来，科大讯飞还将持续加大科普工作的投入，加强科普产品研发与科学普及深度融合，把最新的人工智能科技成果转化到科普传播中，更好地服务科普教育事业高质量发展。”包明明说。

激发对科学的好奇与热爱

“大家好，我是来自北京大学附属中学的纸壳机器人。下面我为大家演唱歌曲《少年中国说》，希望大家能喜欢。”在科技创新教育成果展区，北京大学附属中学高二年级的学生带来了在学校科学课上研发制作的纸壳机器人，9个带着天线、萌态可掬的方形机器人各自舞蹈并演唱歌曲。

据介绍，今年的全国科普日主场活动专门开设了科技创新教育成果展区，展现“科学育人”成果。来自北京市的10所学校把学生在校内科学课程上研发制作的未来太空车、适用于地震救援环境的仿生章鱼软体机械手、跳舞机器人等作品带到现场，30件从京津冀三地科技创新大赛中脱颖而出的优秀科创作品也进行了集中展示。

“从输入指令到输出画面，人工智能绘画究竟是怎样工作的？”面对孩子们的提问，包明明对系统发出指令后，图片从马赛克效果逐渐变清晰。

“讲原理肯定是很抽象的，所以这次展览，我们把生成过程的算法做了可视化处理。这样的展示方式，让孩子们能更直观地理解。”包明明说。

在集成光子芯片展区，北京大学大四学生黄佳辉告诉记者，得益于学校对科普工作的重视，自己入学后就了解到这一先进技术，并对这一领域产生了浓厚兴趣。

“集成光子芯片是新一代的芯片技术，它将光子学和电子学相结合，用光子代替传统的电子信号传输和处理。与传统的电子芯片相比，集成光子芯片具有更高的传输速度、更低的功耗和更大的带宽。”黄佳辉说，“集成光子芯片在高速通信、光纤通信,数据中心、光学传感和量子计算等领域具有广泛的应用潜力。未来，在研究生阶段，我将重点学习和研究相关技术。”

（本报北京9月16日电 本报记者 张亚雄 詹媛）

(责编：罗知之、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经