原标题：江苏连云港：架起共建“一带一路”国家合作桥梁

9月16日，记者跟随“中欧班列一线行”采访团来到江苏连云港，只见一列满载着100个标箱发电机组、汽车轮胎、钢板、洗衣机等货物的中欧班列，从中哈（连云港）物流合作基地缓缓驶出。这趟班列将由新疆霍尔果斯铁路口岸出境，途经哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦，预计6至8天后分别到达阿拉木图、塔什干、丘库尔塞、劳斯坦等站。

作为中哈两国共建“丝绸之路经济带”的首个实体平台，自2014年5月建成至今年7月底，中哈（连云港）物流合作基地已累计进出场集装箱181.6万标箱。

亮眼的成绩单背后，离不开数字科技的加持。在中哈（连云港）物流合作基地数字化调度中心，一面大屏幕上密密麻麻地显示着接发车数据、场站实时运转情况等信息。

2022年数字化调度中心投入使用以来，通过互联系统，位于中国东部出海口的连云港与万里之外的哈萨克斯坦“霍尔果斯-东门”无水港实现了实时信息共享、业务联动，哈中合作伙伴及时了解彼此动向，如同把连云港出海口搬到哈萨克斯坦“家门口”，让作业效率产生了质的飞跃。

“哈萨克斯坦的优质农产品、矿产资源等通过中欧班列快速运往中国，中国的工业品也源源不断地运往哈萨克斯坦。今年从连云港到乌兹别克斯坦的货物量大幅增加，未来还有巨大的增长潜力。”青岛远洋大亚物流有限公司连云港分公司总经理曹望圣说。

一面连接陆桥，一面临眺海洋。连云港是新亚欧大陆桥经济走廊东方起点和陆海交汇枢纽，吸引各国企业汇聚于此。在这里，铁路可以直通港区，实现海铁联运无缝衔接。

牵山连海的区位优势，使得连云港中欧班列成为国内国际外贸企业进出口货物的重要物流通道选择。连云港中欧班列在带动长三角外贸产业发展的同时，也吸引了更多来自日本、韩国和东南亚国家的国际货物在连云港集聚中转。

中铁集装箱公司有关负责人介绍，连云港中欧班列运输货物品类从最初的汽车配件、电子元器件等产品，扩大到建材、家居、机电、粮食、汽车等品类货物，培育形成了铁合金、棉纱、卷钢、钾肥等特色专列，实现了班列“重去重回”，满载率、重箱率基本达到100%。

今年1至8月，连云港中欧班列共开行418列，同比增长6%；发运集装箱40930标箱，同比增加2338标箱，传递出经济发展的蓬勃活力。这些货物的安全运抵，有徐州货运中心连云港经营部货运班组长吴保文的一份贡献。

55岁的吴保文主要负责中哈（连云港）物流合作基地去回程中欧班列货装安全检查。“检查确认货物品名相符、货物装载加固和箱门关闭状态良好、箱体锁头入位等工序后，才能进行下一步作业。”吴保文告诉记者，到了夏季，被烈日暴晒一天的待查集装箱内，气温能达到60摄氏度，要顶着令人窒息的热浪走进箱内，对照物品清单核查货物品名、规格、包装和标识，查看是否有货物存在装载加固问题。集装箱吊上车列后，还需要从列车尾部开始逐车检查，核对车号、箱号，各个作业环节一个都不能落，每一个安全项点都要逐项确认。

每一趟中欧班列开行的背后，都有无数像吴保文一样的铁路职工，接力为“钢铁驼队”保驾护航。飞驰的中欧班列助力连云港通山达海，化身东西交融窗口、国际合作枢纽，为高质量共建“一带一路”注入强劲动力。

（本报记者 董蓓）

(责编：罗知之、李楠桦)

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