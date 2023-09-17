原标题：山东菏泽鲁西新区：持续优化营商环境 激发市场主体活力

“办事效率高，服务态度好”“真情服务解民忧”“热情服务为企纾困解难”……走进山东省菏泽市鲁西新区行政审批服务大厅，一面面鲜红的锦旗，既是对新区工作人员为民为企办实事的充分肯定，也是全区创新体制机制、持续优化营商环境的动力。

“以前受理、审核和出证是分开办理的，没想到这次在一个窗口直接当场办好了。”最近，刚办理完公司公共场所卫生许可审批业务的闫先生说。

这得益于鲁西新区行政审批服务局推出的“极速审批”制度。为进一步优化营商环境，激发市场主体活力，该局印发了《关于创新开展“极速审批”工作的通知》，单独设立“极速审批”窗口，将受理、审查、核准等审批服务环节合并成“窗口即办”一个环节，目前包含卫生健康、社会事务等7项行政审批事项。

据介绍，“极速审批”制度实行后，审批环节压缩67%，实现极速审批规范化、标准化高效运行，截至目前，通过“极速审批”办理各类行政审批事项1351件。

近日，记者走进劲嘉新材料生产车间，大型生产线正在有序运转，现场的政府包保服务人员不时询问生产、销售情况以及生产过程中遇到的困难。

鲁西新区树立“服务企业就是服务发展”的理念，实施“一对一”精准服务，主动介入项目建设和生产工作，多上门服务，最大限度节省企业时间。今年以来，该区新签约项目61个，合同总投资额298亿元。

高端装备制造产业是鲁西新区重点培育的主导产业。为进一步激活企业创新动能，帮助企业突破关键技术，提升市场竞争力，该区税务部门推行“服务专员+”跟踪问办机制，为企业量身定制服务措施，精准实施税惠辅导，助力企业转型升级。

谈及未来，鲁西新区党工委委员、管委会常务副主任张体信表示，该区将继续聚焦企业的“急难愁盼”，摸清工作中的短板弱项，用好政策的“加减法”，让好措施落地见效、好政策惠及企业、好办法立竿见影，吸引更多优质企业来此投资兴业。

（本报记者 赵秋丽 李志臣 冯帆 本报通讯员 孙安琪）

(责编：罗知之、李楠桦)

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