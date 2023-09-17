刘 琪

原标题：降准落地后央行加量续作5910亿元MLF

为维护银行体系流动性合理充裕，保持季末流动性平稳，9月15日中国人民银行（以下简称“央行”）开展1390亿元公开市场逆回购操作和5910亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足了金融机构需求。鉴于当日有3630亿元逆回购和4000亿元MLF到期，故央行全口径实现净回笼330亿元。

在1390亿元的逆回购操作规模中，有340亿元为14天期逆回购，这也是央行自今年1月下旬以来首次重启14天期逆回购，操作利率为1.95%，较前次开展时的2.15%下调了20个基点。而此次7天期逆回购、MLF操作利率则分别维持1.8%、2.5%不变。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟向《证券日报》记者表示，14天期逆回购利率下调，属于前期央行下调7天期逆回购和MLF操作利率后政策利率体系的联动调整，并不是新的“降息”举措。

“从过往经验看，重启14天期逆回购主要是应对季末短期因素和‘十一’长假对资金面扰动，充分满足金融机构资金需求。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示。

从MLF操作规模来看，此次投放量为5910亿元，而本月MLF到期量为4000亿元，即央行此次续作加量投放了1910亿元中长期流动性，加量幅度较4月份以来的百亿元级及以下水平明显上升。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，MLF续作大幅加量的直接原因在于，近期受信贷投放力度显著加大、专项债发行正在经历年内最高峰等因素影响，9月份以来市场利率大幅上行，意味着银行体系流动性正在收紧，MLF操作需求相应上升。

通过中国货币网数据梳理，截至9月14日，9月份以来DR007（银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率）均值为1.87%，高于当前短期政策利率（1.8%）水平，表明资金面偏紧。

周茂华表示，从MLF工具定位看，本次增量续作，适度加大中长期限资金投放，能够继续引导金融机构加大对小微企业等实体经济薄弱环节、制造业等重点新兴领域的支持，释放出积极稳增长信号。

值得关注的是，9月14日，央行宣布9月15日起降准0.25个百分点，业界预计将为银行体系注入超5000亿元流动性。

“在这一背景下，9月15日MLF依然大规模加量续作，显示政策面明确支持宽信用进程继续提速。”王青表示，MLF加量操作和降准都能补充银行体系中长期流动性，后者还能降低银行资金成本，释放较为明显的稳增长信号。更为重要的是，降准还释放了逆周期调节加码的清晰信号，叠加此次MLF加量续作，有助于进一步引导社会预期，提振市场信心，巩固经济回升向好基础。

(责编：罗知之、李楠桦)

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